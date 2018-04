Depuis dimanche midi, le centre de distribution de Wevelgem (Gullegem) est, lui aussi, bloqué dans le cadre de l’action de grève entamée chez Lidl Belgique le 25 avril. Avec ceux de Marche-en-Famenne, Courcelles et Genk, cela signifie que 4 des 5 centres de distribution approvisionnant les 302 magasins Lidl du pays sont bloqués. Seul celui de Saint-Nicolas qui approvisionne des points de vente des provinces de Flandre orientale, Anvers et du Brabant flamand est ouvert.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la direction a accédé aux revendications du front commun syndical “à la virgule près” selon un membre du syndicat chrétien, mais pour seulement 6 mois, le temps de négocier une solution durable. Cette proposition a été accueillie positivement par le syndicat chrétien mais pas par le syndicat socialiste. Bon nombre de magasins risquent donc d’être fermés ce lundi. Selon le syndicat libéral, ils seraient plus de 150, soit bien davantage que vendredi et samedi. Et d’évoquer même un arrêt total de la totalité des Lidl de Wallonie.