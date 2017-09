Signer ses contrats et payer ses impôts en Irlande, mais vivre en Belgique et y payer ses cotisations sociales (du moins pour les employés engagés après 2012) : la situation de la plupart des hôtesses et stewards de Ryanair basés à Charleroi est un véritable casse-tête. Parmi ces nombreuses interrogations, l’une d’elles n’est pas sans importance : vers quelle juridiction, belge ou irlandaise, se tourner en cas de litige avec son employeur ? La Cour de Justice européenne a tranché en faveur des membres d’équipage de Ryanair qui pourront désormais se défendre devant une cour de justice belge. Cette décision n’est pas anodine et pourrait avoir des conséquences importantes pour la compagnie irlandaise, dont l’action dévissait d’ailleurs hier.

1 - A quand remonte le litige ?

Tout commence en 2011. A l’époque, la cour du travail de Mons doit juger, en appel, d’un litige opposant Ryanair à six de ses anciens employés basés à Charleroi. Il est notamment question d’indemnités de départ. Mais la juridiction montoise se retrouve bloquée : non seulement les contrats des plaignants sont irlandais, mais elle ne sait également pas si elle doit considérer Charleroi comme étant le lieu de travail des hôtesses et stewards, qui, par nature, passent la plupart de leur temps de labeur dans le ciel. La juridiction européenne du secteur aérien est ainsi très floue sur le sujet. En plein doute, Mons envoie une question à la Cour de Justice européenne pour savoir si elle est compétente pour juger ce cas. Depuis hier, l’instance luxembourgeoise lui a donné le feu vert en rappelant qu il faut "protéger la partie contractante la plus faible" et que le travailleur a droit à "attraire" son employeur devant la juridiction la plus proche de ses intérêts. Elle reconnaît aussi la base d’affectation de Charleroi comme un"indice significatif" du lieu de travail de l’employé.

2 - Pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour les employés du secteur aérien ?

