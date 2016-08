La Louvière: les employés de Mégaceram et Céramac bloquent le site de l'entreprise

Entreprise

Les employés de Mégaceram et Céramac à La Louvière bloquent le site de leur entreprise depuis lundi à 6 heures. En cause, des conditions de licenciements trop basses et des réponses à certaines questions du Setca que la direction du groupe Magotteaux, dont font partie Mégaceram et Céramac, n'a pas données dans le cadre de la première phase de la procédure Renault.

Le 30 juin dernier, la direction de Mégaceram et Céramac à La Louvière, deux entreprises du groupe Magotteaux à Liège, annonçait le lancement de la procédure Renault pour licenciement collectif suite à des difficultés économiques. Les deux entités comptent en tout 22 travailleurs, 5 employés et 17 ouvriers, dont 8 seulement devraient conserver leur emploi.

"L'entité Céramac, qui produit des billes en céramique utilisées notamment pour le nettoyage de cuves industrielles, ferme car elle n'est pas assez concurrentielle avec le marché chinois", a indiqué Philippe Bertleff du Setca-Centre. "Cette fermeture concerne 7 travailleurs. Dans la poursuite de l'activité chez Mégacéram, 8 travailleurs dont 1 employé, sur le total des 22, sont conservés."

Pour le Setca, cependant, la première phase d'information de la procédure Renault n'est pas terminée. "Les 5 employés concernés par le licenciement collectif estiment qu'ils sont complètement lésés dans le volet social et entendent se faire entendre auprès de la direction", a indiqué Philippe Bertleff du Setca-Centre. "Nous restons en effet dans l'attente de réponses à des questions qui fâchent concernant, notamment, les déductions réalisées depuis 2006 sur les revenus imposables du groupe Magotteaux Belgique ainsi que des précisions quant aux accords fiscaux du groupe international avec les pays étrangers. Nous demandons à la direction des réponses à ces questions. Notre voulons aussi que les conditions du volet social des employés soient revues."

Pour l'heure, donc, le site louviérois de Mégaceram et Céramac est bloqué. "La production de grains en céramique indispensables au site de Magotteaux à Liége est donc à l'arrêt", a conclu Philippe Bertleff.