Après avoir terminé l’année 2016 sur une note positive se disant que "oui, c’est possible" (voir la Libre Entreprise du 31 décembre), autant continuer sur cette lancée par une bonne résolution : "Je me motive !" Car si chacun peut être acteur de sa vie et sa carrière ("Impossible devient I’m possible"), chacun doit l’être aussi de sa motivation. "Si vous devez attendre que votre patron vous motive, vous allez devoir attendre longtemps ! Chacun doit apprendre à se motiver lui-même", estime Yvan Dierckxsens, fondateur de Idea4U, une société d’" experts dans l’art de la motivation", comme ils se définissent. "Je suis responsable de mon énergie. Et si j’ai de l’énergie, je la transmets aux autres", poursuit Yvan Dierckxsens, ancien CEO de USG People, ancien président de Federgon - la fédération des prestataires de services RH - et aujourd’hui toujours un CEO mais avec un E pour Energie, Engagement, Envie,…

Sa formule : Energie = MC³, avec M pour motivation - "c’est la force qui mène vers l’action" - et C pour Confiance en soi, Compétences et Condition. "On oublie trop souvent de cultiver une bonne condition physique", estime Yvan Dierckxsens, qui est fan de vélos (avec un "s" puisqu’il les collectionne même). "Il faut respecter la règle du 2 5 8 30 : 2 litres d’eau par jour (et pas 2 litres de café ou de sodas), 5 fruits et légumes, 8 heures de sommeil et 30 minutes minimum de sport. Quand je n’applique pas cela, cela me coûte de l’énergie, je suis moins positif. Pour un patron, c’est très important car un patron qui se sent bien, cela se voit. Quand un patron va mal, on pense vite que c’est l’entreprise qui va mal. Et les gens n’ont plus confiance alors."

Pour renforcer sa motivation, on peut agir, mais aussi avoir bien sûr un petit coup de pouce de l’extérieur. Pour Yvan Dierckxsens, la motivation tient en une combinaison de plusieurs choses, qu’il reprend sous le mot GRASS. "L’herbe doit toujours être plus verte !". Le "G" c’est pour Goal. "Il faut avoir des objectifs, mais réalistes. Ils permettent de se motiver intrinsèquement - quand je les atteins, cela contribue à mon bien-être, au bien de mon entreprise - et extrinsèquement - si je l’atteins, je reçois un compliment, un incentive, un bonus,… Il faut être ambitieux, mais ni trop - sinon on n’y arrive pas -, ni trop peu - alors ce n’est pas motivant."