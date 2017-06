La SNCB a cédé une participation de 82% de Transurb à l'entreprise basée à Seraing CMI, a annoncé la société ferroviaire vendredi dans un communiqué. La SNCB garde une participation de 10%, les 8% restants étant dans les mains de la Stib. Transurb est une société d'ingénierie active dans le transport ferroviaire. Elle réalise aussi des simulateurs de formation. Établie à Bruxelles et à Namur, elle réalise un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros, selon un communiqué de CMI, pour qui cette acquisition permettra de "renforcer la gamme services de son pôle ferroviaire".

"Cette transaction permet de créer dans le périmètre de CMI un cadre propice au développement des activités de Transurb", selon la SNCB, qui précise vouloir se concentrer sur son métier de base.

Plusieurs candidats avaient manifesté leur intérêt au rachat des parts de la SNCB, ajoute le communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

"Avec un carnet de commandes actuel de plus de 100 millions d'euros, CMI est un acteur important dans les projets d'équipement, de services et de maintenance ferroviaires en Europe et en Afrique notamment. Transurb apporte des compétences supplémentaires en matière de transport, d'expertise et de formation. Les équipes continueront à travailler dans le cadre d'accords de coopération avec la SNCB, acteur ferroviaire majeur reconnu au niveau international", indique Franck Pasqualini, président de CMI Services.