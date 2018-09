La SNCB lance aujourd’hui Train Map, une carte en ligne offrant un aperçu en temps réel de plus de 250 trains qui circulent sur le réseau ferroviaire belge à un moment précis.

Sur cette carte en mouvement, les voyageurs peuvent localiser leur train à tout moment et consulter les informations à leur attention.

Train Map peut être consultée sur Sncb.be/TrainMap, via pc ou smartphone. (Cliquez ici)

Train Map permet au voyageur de zoomer sur un trajet spécifique et d'afficher l'itinéraire du train par rapport à des points reconnaissables tels que des voies navigables ou des autoroutes. Cette transparence doit accroître la lisibilité et la visibilité du trafic ferroviaire.

Les voyageurs peuvent effectuer une recherche sur l'itinéraire, le type de train, la gare ou le numéro de train. Une fois le train sélectionné, des informations sur l'horaire, le retard éventuel, les arrêts prévus et les quais s'affichent.

Train Map, tel qu'elle est lancée aujourd'hui, n'en est qu'à ses débuts car la SNCB travaille constamment à étoffer les informations à l’attention de ses voyageurs (travaux sur les voies, perturbation du trafic, etc.). La version actuelle de Train Map est basée sur des points de mesure placés dans les voies pour adapter l'information en temps réel. À l'avenir, il sera également fait usage de la géolocalisation et des signaux GPS.

Pour la période allant de décembre 2017 à 2020, la SNCB a étoffé son offre globale de trains de plus de 5% et, au cours de ces dernières années, elle a également renforcé sensiblement la desserte suburbaine. Des initiatives commerciales attractives comme le « Go Unlimited » ou le produit CityPass doivent contribuer à attirer de nouveaux usagers du train. En 2017, le nombre de voyageurs a enregistré une hausse de plus de 3% et cette tendance s’est poursuivie durant le premier trimestre de 2018.