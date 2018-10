Le groupe belge Inula (ex-Pranarôm) spécialisé dans les huiles essentielles et extraits naturels a trouvé un repreneur avec le fonds d'investissement français Ardian, annonce mercredi L'Echo sur son site internet. "Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais certaines sources évoquent un chiffre tournant autour de 500 millions d'euros." Inula est la coupole qui rassemble toutes les activités du groupe, dont l'enseigne la plus connue est la société Pranarôm qui commercialiste HerbalGem et est basée à Ghislenghien.

Le fonds d'investissement Vendis, le président Dominique Baudoux et le CEO Sergio Calandri avaient chargé la banque d'investissement JP Morgan de trouver un acheteur. Vendis détenait 42% des actions d'Inula, le solde étant aux mains de son président et de son CEO. Ardian devient majoritaire, Dominique Baudoux, Sergio Calandri et Vendis conservant une partie du capital, détaille le quotidien.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 85 millions d'euros l'an dernier, soit près d'un cinquième de plus que l'année précédente. Le résultat brut d'exploitation (ebitda) s'élève à plus de 30 millions d'euros, contre près de 24 millions en 2016.