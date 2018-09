L'accord formel devrait être signé au plus tard fin octobre mais un pas important dans le dossier de l'implantation à Gosselies de Thunder Power, le constructeur chinois de véhicules électriques, a été franchi ce vendredi.

Le conseil d'administration de la Sogepa (le bras financier de la Région wallonne) réuni ce matin a validé l'ultime contre-proposition des Chinois. Non sans de longs débats au préalable car un point important a posé problème. Il concerne le pays où la holding Thunder Power, la maison-mère, est fiscalement basée.



Il s'agit des Iles Vierges britanniques, un paradis fiscal longtemps placé sur liste noire mais qui figure depuis le mois de mars sur la liste grise, c'est-à-dire celle des pays qui consentent à des efforts de transparence et de respect des règles financières.

Dilemme pour la Sogepa

La Sogepa, qui va investir 50 millions d'euros dans la société (au lieu des 150 prévus), ne voulait pas au départ être associée à un paradis fiscal. Elle avait alors proposé aux Chinois la création d'une société de droit belge basée fiscalement dans notre pays. Proposition refusée cet été par Thunder Power, pour le volet fiscal en tout cas.

Un choix a donc dû être fait entre l'abandon du projet d'implantation sur le site de Caterpillar à Gosselies de Thunder Power (qui pourrait créer jusqu'à 4000 emplois) ou l'acceptation des conditions chinoises. La Sogepa, à l'unanimité, a tranché en faveur du projet, tout comme le ministre wallon de l'Economie, mais des garanties sérieuses ont été prises.



"Rationaliser la décision"

L'argent wallon sera versé dans la maison-mère basée aux Iles Vierges britanniques. Ensuite, dès que les autres investisseurs (dont le fonds d'investissement privé Bridge Capital) auront mis leur part, les 50 millions de la Sogepa seront transférés dans Thunder Power Belgium, la filiale belge qui sera créée.



"Tous les revenus de la filiale belge seront taxés en Belgique. Les comptes bancaires seront belges et, si des dividendes reviennent en Belgique, ils seront aussi taxés chez nous", explique Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa.



"Le problème avec les les Iles Vierges britanniques, c'est que le pays ne communique pas d'informations sur les bénéficiaires finaux. Nous avons obtenu des Chinois de Thunder Power qu'ils nous communiquent ces informations", ajoute-t-il.

"Malgré les contraintes pour lesquelles on a dû trouver des solutions, c'est un compromis qui nous permet d'aboutir. Nous en sommes heureux", déclare Renaud Witmeur, qui souligne la création de milliers d'emplois et l'arrivée d'un nouvel opérateur industriel en Wallonie.

Précisons encore que l'accord stipule une entrée en Bourse de la holding Thunder Power, à Hong Kong ou au Nasdaq, et ce afin que l'entreprise soit tenue de jouer la carte de la transparence totale au niveau financier.



Modification du plan industriel



Voilà pour les changements les plus sensibles dans l'accord conclu vendredi. Il y en a un autre, d'ordre industriel.

Thunder Power veut construire trois modèles de voitures électriques : une berline ("Sedan"), un SUV et une petite citadine, la Chloé. Initialement, le site de Gosselies devait accueillir en premier lieu l'assemblage de la Sedan. Mais c'est la Chloé qui sera d'abord construite.

"Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que l'homologation de ce modèle est quasiment acquise en Chine. Les sous-traitants chinois qui participeront aussi à la construction de la voiture ont également reçu leur agrément. Ensuite, au niveau européen, il est plus intéressant commercialement de lancer une petite voiture électrique d'entrée de gamme sur le marché plutôt qu'un modèle à la Tesla. Enfin, il aurait fallu rehausser les plafonds des anciens ateliers de Caterpillar pour permettre l'assemblage de la berline", détaille Renaud Witmeur.

La Chloé sera déclinée en deux ou quatre portes et même en décapotable.



Thunder Power ambitionne de produire à Gosselies 30.000 véhicules par an, d'ici à la fin 2020 et la première voiture devrait sortir de la ligne d'assemblage la même année. Le site aura l'exclusivité pour le marché européen. Ce sont 350 emplois qui seront créés en 2020 puis 581, précisément, en 2023 et peut-être jusqu'à 4000 à terme.

L'entreprise veut créer une division "moteurs" complète, qui équiperait non seulement ses propres véhicules mais aussi des véhicules électriques d'autres constructeurs.



La Sogepa, qui est propriétaire du terrain, pourra le récupérer si le projet est un échec. Thunder Power sera son locataire dans un premier temps, avec une option d'achat si le projet est une réussite.