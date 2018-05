Koen Van Gerven, CEO de bpost, annonce l'entrée en vigueur d'ici fin 2019 de prix différenciés pour des envois postaux selon une réception du courrier le lendemain ou les jours suivants, dans un entretien accordé à L'Echo, De Tijd et De Morgen. "D'ici fin 2019, nous aurons mis en place notre politique de prix différenciée pour un envoi Jour + 1 ou un envoi Jour + 2 ou 3", annonce-t-il.

"Dans deux ans, le nombre de lettres envoyées aura tellement baissé que des interventions majeures seront nécessaires. C'est plus rapide que prévu", explique-t-il. "Pour les clients, il reste important qu'ils puissent envoyer une lettre le jour suivant. Mais cela est devenu moins important qu'il y a dix ans. Si c'est vraiment urgent, les gens envoient un e-mail. Il serait donc bon que l'offre soit un peu plus lente, par exemple que la lettre n'arrive que deux ou trois jours plus tard. Celui qui veut que sa lettre soit sur place le lendemain paiera un prix différent", détaille-t-il.

Le CEO estime en outre que "logique" de repenser à terme le réseau de boîtes aux lettres, soit 14.000, car il n'y a pas plus de trois à quatre lettres par jour dans un bon millier de celles-ci, selon lui. "Je ne vois pas comment bpost peut créer de la valeur en gardant des boîtes aux lettres dans lequel il n'y a plus de lettres. Cela va être un débat difficile parce que cela va changer quelque chose dans les habitudes des gens. Mais il est de ma responsabilité d'assurer l'avenir de cette entreprise".