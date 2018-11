Un texte de David Valentiny, directeur de Creative Wallonia Engine.



On ne produit, on ne vend, on n’innove plus comme il y a 20 ou même 10 ans. Et dans 10 ans, ce sera encore différent. L’enjeu de nos régions européennes n’est pas tant de maintenir les structures et organisations en place mais de développer une capacité systémique d’innovation, de localiser la création de valeur et d’emplois de qualité.

Il semble dès lors audacieux mais intéressant d’envisager de créer notre propre destruction créative, avant que celle-ci ne devienne exogène. Et ainsi, faire émerger les industries de demain, plus rapidement, avec plus d’intensité, d’organisation et d’anticipation.

Deux mouvements qui s’ignorent

Les années 2000 ont été marquées par des mouvements séparés d’accompagnement de la capacité d’innovation, que l’on peut identifier par leurs parrains: Michaël Porter et Eric Ries.

Côté Porter, on a vu apparaître les pôles de compétitivité qui visaient à recréer des synergies entre acteurs de la recherche, de la formation et de l’industrie, en vue de faire exister des projets industriels d’envergure, à l’échelle des régions ou des pays. Il s’agissait d’une stratégie de recréation d’un tissu industriel dans des secteurs clés et de mise en place de projets d’innovation structurants, d’alliances stratégiques sur des secteurs clés.

Côté Ries, on a observé la bulle internet avec des entrepreneurs fougueux à mille lieues de la réalité industrielle de Porter. Ceux-ci ont créé des entreprises incroyables qui ont tiré leur épingle du jeu ou se sont pris la crise du « dot-com » en pleine figure. Ceux-là même, par la suite, ont créé un mouvement davantage structuré d’écosystèmes innovants faisant la part belle à la gestion agile (essai-erreur, lean startup, design thinking, etc.). C’est dans cette foulée que sont nés les premiers accélérateurs de startups.

Cette vague a fait naître de nouvelles pratiques d’innovation et une génération d’entrepreneurs de l’ère digitale. La tendance des accélérateurs de startup est née aux Etat-Unis en 2006 et s’est rapidement étendue à d’autres continents. Le continent européen compte désormais de très nombreux écosystèmes startups comme la Station F de Paris (Xavier Niel), Numa ou encore The Family.

La Belgique n’a pas été en manque d’initiatives de ce type dans la période 2010-2016 (Nestup et Engine, Leansquare, Digital Attraxion, le WING, les hubs de créativité… pour la partie francophone) et a mis en place rapidement des écosystèmes plus ou moins structurés autour d’accélérateurs, d’espaces et de fonds dédiés à ces entreprises de nouvelle génération.

Ré-industrialiser avec les startups

En Wallonie, il faut à présent passer à la vitesse supérieure et permettre à toutes le entités (startups et industries) de prendre le meilleur de l’autre!

Le contexte change, et rapidement. Depuis plusieurs années, en Wallonie et ailleurs, on voit des industries se poser la question de la modification de leur modèle de revenus et d’organisation. Un peu à la façon des startups qui questionnent les modèles d’affaires établis à l’ère du coût marginal zéro. On observe des tentatives fortes avec des succès variés mais surtout une nouvelle vision stratégique: General Electric1, SKF ou Rolls Royce par exemple, ont fait le choix d’investir dans l’exploration de produits et services industriels connectés (capteur connectés à des serveurs centraux dans tous ses équipements, analyses permanentes des données, suivi des performances, anticipation des pannes,…) transformant leurs offres d’achat en une mise à disposition d’équipements fonctionnels couplée à une base de donnée. Plus proches de nous, on sait que la Sonaca ou CMI, entre autres, s’intéressent de très près à des innovations, en ce compris dans le modèle d’affaire, plus proches des façons de penser des startups.

On observe des signaux à l’échelle du monde qui encouragent l’Europe à avancer: la montée des couts de productions asiatiques, les évolutions technologiques menant à la 4ème révolution industrielle, l’appétit de consommateurs pour des productions locales, et d’autres signaux nous poussent à créer des projets qui vise à ré-industrialiser l’Europe. Pas comme avant évidemment. Mais à reconquérir la matière, l’équipement, le produit, dans une ère où le numérique nous offre d’immenses opportunités de création. Et bénéficier de l’expertise acquise dans le développement des startups digitales pour les appliquer à des projets de réindustrialisation, à partir des entrepreneurs eux-mêmes.

Passer des écosystèmes de création à des écosystèmes de croissance

Ce n’est qu’en gagnant ce pari que la Wallonie pourra transformer l’essai. Effectivement, le développement des startups en Wallonie a été amorcé mais n’a pas créé suffisamment de valeur économique pour avoir un impact conséquent sur la viabilité du modèle wallon dans la nouvelle réforme de l’état. Il nous faut aller plus vite et plus loin. Transformer le laboratoire startups en force industrielle. Fusionner les approches, continuer à développer de véritables écosystèmes mais plus seulement visant les startups ou la création. Des écosystèmes qui mélangent les genres, qui permettent à des projets industriels de se développer à la vitesse de startups et y capter l’esprit de disruption. Mettre l’industrie au centre des écosystèmes. Créer des accélérateurs industriels ouverts, accueillant tant des startups « hardware » que des projets venant de grands groupes. Coupler ces dispositifs à des fonds d’envergure qui ne croient plus aux plans d’affaires théoriques mais misent sur des équipes, des talents, sachant que les projets évoluent rapidement et que les prophéties des plans d’affaires ne se réalisent jamais. Accompagner les projets au plus proche, non pas comme un mentor distant qui guide de temps en temps, mais comme un élément essentiel de l’équipe qui donne toutes ses chances au projet, vibre avec lui, risque avec lui, réussit avec lui. Un espace de travail qui met les processus de production, de ventes, et les réseaux des grandes industries à disposition des startups et qui place la créativité et l'agilité des startups au bénéfice de nos industries en recomposition. Et pas comme un essai, pas comme un accident de parcours, pas comme un projet sur le côté, pas avec un « on verra »… Mais comme une priorité, comme le coeur de la stratégie, comme l’Operating System de l’économie wallonne.

Sur ce point, nous ne sommes pas en retard. Tout le monde débute, il y a un coup à jouer. Nous pouvons être pionnier. Mais cela nécessite du leadership, une ligne claire, des dispositifs concrets combinant des espaces, des équipements, la mise à disposition d’expertises, et surtout la capacité de fédérer et combiner des approches industrielles traditionnelles et des processus erratiques startupéens. Cela nécessite également une autre composante essentielle: une posture globale. En effet, le monde est le nouveau terrain de jeu. C’est donc avec une dimension internationale que doivent se penser ces dispositifs. Les industries et startups qui font partie de cet écosystème souhaité ne doivent pas venir du même endroit (ce qui constituerait aujourd’hui un critère bien aléatoire pour évaluer leur intérêt mutuel) mais partager des besoins, des opportunités, des ressources, des talents complémentaires. La proximité n’est pas que géographique. Elle est humaine, technologique, économie, philosophique…

Il y a urgence. Il ne faut pas perdre une (autre) année. Car ce mouvement est complexe mais essentiel pour la Wallonie. Ce mouvement des startups-industrielles et des industries-startups ne doit pas être un projet pilote mais le coeur d’une stratégie intégrée, nouvelle et portée avec force. Pour la Wallonie, c’est quitte ou double, il nous faut passer des écosystèmes de création à des écosystèmes de croissance en plaçant entrepreneurs et acteurs industriels au centre.





1) Harvard Business Review. Marco lansiti and Karim R. Lakhani (2015). Digital Ubiquity, How Connections, Sensors, and Data Are Revolutionizing Business