Mardi matin, la direction de Blokker Belgique, dont la présence dans notre pays remonte à 40 ans cette année, a annoncé en Conseil d’entreprise extraordinaire son intention de fermer 69 de ses 190 magasins. L’annonce se base sur "une analyse approfondie des perspectives d’avenir" de son réseau. "Les fermetures proposées pourraient conduire à la perte de 302 emplois" (260 CDI, 42 CDD) sur un total de près de 900. La direction de la chaîne néerlandaise explique que "ce plan doit restaurer la rentabilité" et que "la concertation […] conformément à la loi Renault, a commencé" .

1 - Un tiers de l’emploi !

La direction invoque un marché du détail non alimentaire sous forte pression depuis plusieurs années, une augmentation exponentielle du commerce en ligne et la multiplication des concurrents. Avec des transactions aux caisses en baisse de 10 % entre 2012 et 2015 et un impact certain sur les résultats. "En 2011, le chiffre d’affaires s’élevait à 144 millions d’euros , a expliqué Bernd Bosch, CEO de Blokker Belgique et Luxembourg lors d’une conférence de presse dans l’après-midi. En 2016, il atteignait 113 millions. Soit une baisse de plus de 20 % sur les 5 dernières années." Et d’ajouter : "La perte en 2015 était de 15 millions; pour 2016, elle est estimée à 17,8 millions." "Sans mesures correctives, elle atteindrait 21 millions en 2017 et 25 en 2018 , prévoit-il. Mais la structure des coûts, elle, reste stable… "

2 - Fermetures de magasins : 25 en Wallonie, 7 à Bruxelles, 37 en Flandre

Lors du conseil d’entreprise d’hier, la direction a demandé aux syndicats de ne pas dévoiler la liste des magasins que la direction envisage de fermer. "Nous comptons prévenir le personnel de chacun des magasins touchés par vidéoconférence ce mardi, a noté le CEO, puis, dans les jours qui viennent, l’informer sur le terrain, et, ensuite en discuter avec ses syndicats et représentants." " Nous mesurons toutes les conséquences pour le personnel concerné par les fermetures et leur famille et nous allons tout mettre en œuvre pour diminuer l’impact, a encore dit Bernd Bosch, mais nous ne pouvons pas oublier non plus les autres magasins sur lesquels on peut construire un futur." La répartition des fermetures par Région a toutefois été donnée par les syndicats. La Flandre perdrait 37 magasins sur 136, soit 27 % de son parc. Proportionnellement, la Wallonie en pâtirait plus, puisqu’elle en perdrait plus de la moitié (25 sur 45, soit 55 %). Bruxelles, qui en compte 9, en perdrait… 7 (soit 78 %). Des chiffres contestés par la direction qui évoque le maintien de 26 magasins à Bruxelles et en Wallonie, et de 95 en Flandre, aussi bien au cœur des villes qu’en périphérie.

3 - Le point de vue des syndicats : entre atterrement et indignation

Si l’entreprise n’avait pas caché ses difficultés aux syndicats, en octobre dernier déjà et jusqu’il y a encore une quinzaine de jours, elle en avait caché l’ampleur et, surtout, ses conséquences. Ainsi, à une question expresse d’Anne-Marie Dierckx, permanente CNE, sur les rumeurs persistantes de problèmes chez Blokker, la direction avait "annoncé un masterplan, évoqué un relooking complet des magasins, voire une délocalisation de ceux qui seraient mal structurés, mais en aucun cas une fermeture massive". La surprise fut donc de taille. "Un choc, un véritable tsunami" , ajoute-t-elle. "On s’attendait à des fermetures car certains magasins traînaient la patte, mais pas un tiers du réseau ! La direction a menti. Le masterplan a-t-il permis de sauver une partie de la chaîne ? Sans doute. Cela aurait peut-être pu être pire encore…", se demande-t-elle. Un début d’agenda des rencontres entre syndicats et direction a été fixé aux 4 prochains mardis. "On tentera avant tout de savoir pourquoi ces magasins ont été sélectionnés, sur base de quels chiffres, etc. , explique Anne-Marie Dierckx, La négociation viendra plus tard, avec bien entendu l’objectif de diminuer l’impact sur l’emploi."

4 - Une situation qui ne date pas d’hier

En octobre 2016, l’entreprise avait présenté un nouveau Masterplan dont " certaines des actions sont déjà mises en place, précise Blokker, comme le renouvellement de l’assortiment des produits, le facelift des magasins et l’introduction du concept de points de commande online dans les magasins pour attirer un nouveau profil de clients." L’impact, qualifié de "positif" par le patron, sera cependant "progressif" . Blokker a déjà réaménagé une quarantaine de magasins et le reste le sera d’ici la fin de l’année.

5 - Pas de commentaire pour les Pays-Bas

Si l’enseigne Blokker fait partie d’un holding riche de 10 chaînes de magasins présentes dans 8 pays, surtout dans les segments de la maison et du jouet (Blokker, Leen Bakker, Intertoys, Bart Smit, Maxi Toys…), Blokker n’est, elle, active qu’en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les 4 magasins du Grand-Duché ne sont pas touchés, a assuré Bernd Bosch, qui ne dira par contre rien sur la situation aux Pays-Bas, de même que sur les autres filiales du holding.

3 questions à Gino Van Ossel, professeur en "Retail, Marketing et Consommation" à la Vlerick Business School

Ces trois dernières années, plusieurs enseignes néerlandaises (MSMode, McGregor, Mexx…), ont fait faillite, avec des implications en Belgique. Peut-on parler d’une "malédiction batave" ?

Loin de là. Si les faillites d’enseignes néerlandaises sont davantage médiatisées en Belgique, c’est tout simplement qu’elles y sont très présentes. Notre pays est quasiment leur premier terrain de jeu à l’international. En Flandre, elles sont omniprésentes. C’est bien sûr par la Flandre qu’elles entrent en Belgique, avant de décider, parfois plusieurs années après, de s’installer aussi à Bruxelles et en Wallonie. Mais si le nombre de leurs points de vente est plus important au Nord qu’au Sud du pays, ce n’est pas qu’une question de timing. C’est parce qu’en Flandre, il y a plus de villes, plus de centres commerciaux et de retails parks, plus de consommateurs et de densité, plus de pouvoir d’achat… Et ces magasins - Blokker aussi - ont besoin de trafic et de débit. Mais qu’on ne s’y trompe pas : les enseignes néerlandaises n’ont pas le monopole des faillites. Vögele, Eram, Marks&Spencer ont fait faillite ou ont été en difficulté et elles sont suisse, française et britannique.

Peut-être cela tient-il à un certain type de secteur et à une certaine concurrence ? Blokker n’est pas le seul joueur dans son domaine, avec Casa, Leen Bakker, Action…

C’est exact que le secteur est une notion importante. A l’époque de son lancement, l’enseigne néerlandaise Free Record Shop était quasiment la seule à être spécialisée dans ce domaine. Puis, d’autres sont arrivées sur le marché. La demande a entre-temps changé car la technologie a évolué. Et c’est tout le secteur qui a souffert. Ce fut pareil pour le domaine du livre, par exemple. Aujourd’hui, c’est dans l’habillement et les chaussures que plusieurs enseignes sont en difficulté. Mais d’autres s’en sortent. Brantano, depuis sa reprise suite à la faillite du groupe Macintosh, fonctionne très bien. Demain, c’est peut-être dans le jouet qu’on assistera à des drames.

Même s’il y a des gagnants aux Pays-Bas, il y a quand même eu beaucoup de perdants, ne pensez-vous pas ?

Jusqu’il y a deux ans, la situation économique y était bien plus problématique qu’en Belgique : chiffres d’affaires sous pression et, surtout, terrible montée en puissance de l’e-commerce. Les joueurs qui n’étaient pas assez forts se sont trouvés en difficulté, sur leur territoire et, par ricochet, en Belgique. Mais il y a des enseignes néerlandaises qui vont bien et même très bien : Action, Zeeman, Kruidvat, Gamma, Claudia Sträter… pour ne citer qu’elles.