Il y a deux mois et demi à peine, Denis Ducarme (MR), remplaçait Willy Borsus comme ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale. Pour La DH, il détaille, pour la première fois, les deux mesures chocs du gouvernement : la grande réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) et celle de la déduction pour investissement (DPI). Il voit dans ces deux réformes "deux mesures très importantes, essentielles, avec un fort potentiel de développement pour nos indépendants".