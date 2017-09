Est-ce la symbolique du lotus ou le prestige de la marque automobile britannique Lotus qui a fait craquer le groupe chinois Geely ? Allez savoir. Ce qui est sûr, c’est que l’actuel CEO de la marque de voitures de sport, Jean-Marc Gales, a réussi à remettre l’entreprise sur les rails et surtout, à ramener les comptes de l’entreprise dans… le noir ! Pour rappel, dans la comptabilité de papa, les pertes s’inscrivaient en rouge dans les livres de comptes, et les bénéfices en noir. Tout cela pour dire que Lotus devait trouver un partenaire pour revenir à une dynamique de croissance, alors que les clients fortunés rêvent plus aujourd’hui de puissants SUV que de minuscules raodsters. On aurait pu imaginer il y a quelques années un ancrage américain puisque c’est la base de la Lotus Elise qui a servi de support au développement du premier modèle 100 % électrique de Tesla.

Mais c’est finalement le milliardaire chinois Li Shufu qui a puisé dans ses grasses réserves pour s’offrir une participation de contrôle de 51 % dans la société britannique. Pour un montant de 51 millions de livres sterling. La trésorerie du nouvel actionnaire de référence est telle que l’on n’a plus à s’inquiéter pour l’avenir de la marque. Et il n’y a pas à douter de son habileté à gérer le projet : il a déjà relancé la marque Volvo reprise en 2010. Apparemment, Geely devrait aider Lotus à développer un bolide électrique, (comme le fait Volvo) et sans doute un SUV. Li Shufu (au centre de la photo) a aussi entre-temps acquis la société britannique London Taxi International qui fabrique les "black cabs", pour lui faire produire des taxis électriques.