En septembre dernier, Barry Callebaut annonçait la découverte d’un 4e type de chocolat, à côté des “traditionnels” noir, au lait et blanc. Le Ruby. Aujourd’hui, ce chocolat, produit à Wieze, le berceau de Callebaut, est disponible pour les artisans chocolatiers et chefs pâtissiers en Belgique. En première mondiale.

Concrètement, deux artisans chocolatiers, Jérôme Grimonpon à Bruxelles (Uccle) et Marijn Coertjens (Gand) sont les premiers, ce jeudi, à proposer des pralines et autres créations fabriquées à partir de ce fameux Ruby. Ce soir, ledit Ruby doit être présenté en grande pompe à l’inauguration du Salon du chocolat qui se tient à Tour & Taxis (ouverture au public du 2 au 4 mars). Vendredi, 6 autres chocolatiers le travailleront avant une commercialisation plus générale en Belgique à partir de début avril. Toujours par le biais des artisans et spécialistes du chocolat. Pour trouver des produits Ruby en grande surface, il faudra cependant attendre que des chocolatiers y vendent de tels produits.