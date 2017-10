"Sans diplôme, tu n’as aucune chance; Quand tu as fait des conneries, ça ne pardonne pas" : La Fondation Roi Baudouin et l’agence BBDO partent en campagne contre ce genre de sentences qui cassent ou découragent les jeunes. L’opération "Impact" est d’abord une invitation aussi large que possible, lancée dès ce lundi : tous les jeunes de 18 à 25 ans peuvent postuler aux fonds débloqués par la Fondation pour développer un projet personnel.

Le spectre est volontairement large : lancer son affaire, suivre une formation, participer à un concours, "toutes les idées sont bonnes", précise la plateforme noussommesimpact.be, pour peu que la somme octroyée permette d’avancer dans la prise en mains de son potentiel. En tout, 100 jeunes recevront un coup de pouce sous forme d’une bourse de maximum 1000 euros. L’appel vaut aussi pour les associations qui travaillent avec des ados de 12 à 18 ans, et auraient besoins de fonds (jusqu’à 10 000 euros) pour lancer une initiative, un projet, etc.

Impact se présente aussi, et peut-être surtout, comme une "action contre les idées reçues" qui peuvent entraver l’avenir de la jeunesse, en difficulté ou non. En cherchant à "stimuler le potentiel des jeunes", elle cible évidemment, sans le dire clairement, les publics plus fragiles, pour qui le chemin de l’accomplissement (la communication évite toute référence à la notion de "réussite") est moins balisé. Mais BBDO a œuvré de manière stimulante, en soulignant un peu partout dans son dispositif, que tout le monde a sa chance et des qualités. La tonalité globale de cette campagne à vocation sociale s’en trouve plus fraîche : elle s’appuie sur huit "modèles", quatre filles et quatre garçons dont le parcours, authentique, exprime l’envie d’atteindre son rêve, qu’il soit sportif, artistique, commercial ou autre. Ces mises en scène vidéo, courtes et directes (les modèles parlent sans détour ni esbroufe) sont autant d’appels du pied pour tous ceux qui hésitent ou n’y croient pas.

S’il semble évident qu’un peu d’argent ne suffit pas à accompagner quelqu’un là où il souhaite aller, c’est surtout le message de fond de la campagne, et la sobriété de son dispositif, qui distinguent Impact de la mêlée des messages relatifs à la jeunesse et à ses problèmes : savoir ce que l’on aime et ce que l’on veut est la première étape avant de se lancer. Pour cette campagne, BBDO et la Fondation Roi Baudouin n’attendent rien de plus ni de mieux. Et c’est ce qui fait son originalité.