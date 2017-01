Les difficultés financières qui s’accumulent depuis plusieurs années au Crowne Plaza de Liège ont conduit le conseil d’administration du seul hôtel cinq étoiles de la ville à demander le dépôt d’une mise en procédure de réorganisation judiciaire, apprend-on de plusieurs sources proches du dossier. Cette demande doit encore être validée par l’assemblée générale, ce qui devrait être fait prochainement.

En décembre, ces mêmes sources faisaient état d’une dette de 5 millions d’euros envers l’ONSS. Comme la banque BNP Paribas Fortis, qui avait signalé la société Royal Sélys (propriétaire de l’hôtel) en défaut de paiement fin octobre 2015, ne veut plus lui accorder le moindre crédit, le dossier a été transmis au tribunal de commerce de Liège, qui l’a jugé non prioritaire.

Renfloué à coups d’argent public

La situation financière du Crowne Plaza est extrêmement difficile. L’hôtel ne peine pas à trouver des clients mais le prix des chambres plus bas que celui des hôtels de luxe des grandes capitales ainsi que la note salée des travaux de rénovation de cet hôtel particulier du XVe siècle empêchent les gestionnaires de sortir de l’ornière. Malgré une injection de 10 millions d’euros d’argent public wallon, en 2011 et 2013, via la Sogepa, la SRIW et Meusinvest, le passif reste très élevé.

En juin dernier, "La Libre" révélait que Royal Sélys n’avait pas réussi à respecter la mise en demeure de BNP Paribas Fortis de rembourser, pour le 31 décembre 2015, ses échéances portant sur trois crédits d’un montant total de 14 millions d’euros. Une prolongation du moratoire sur le remboursement des dettes jusqu’au 30 juin 2016 avait été demandée aux créanciers.

Des marques d’intérêt mais pas d’offres

On sait également que l’hôtel est mis en vente depuis plusieurs mois. Plusieurs personnes ont marqué leur intérêt, dont Bernard Jolly, richissime Liégeois propriétaire notamment du golf de Naxhelet, qui comprend un hôtel. Mais jusqu’à présent, aucune offre n’a été remise.

Une mise en procédure de réorganisation judiciaire doit être décidée par le tribunal de commerce et elle pourrait permettre au Crowne Plaza de ne pas tomber en faillite. "C’est un petit appel d’air pour trouver une solution, essayer de sortir par le haut et cela devrait rassurer la banque, même si le dossier reste compliqué. Si les activités reprennent à l’hôtel, elles ne devraient plus être tout à fait les mêmes", précise un proche du dossier.