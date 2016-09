"Le déficit des certificats verts est structurel"

Entreprise

Ce jeudi, Paul Furlan, le ministre wallon de l’Energie (PS), affirmait dans nos colonnes que le financement des certificats verts souffrait d’un problème de trésorerie et non d’un déficit de financement structurel. Selon lui, il est donc possible d’absorber ce trou sans faire payer la note aux consommateurs wallons d’électricité.

Francis Ghigny, le président du régulateur wallon de l’énergie (Cwape), estime au contraire qu’il y aura bien un trou de 600 millions d’euros à l’échéance 2024. Il se réfère au dernier rapport de la Cwape sur ce sujet.

Selon vous, le déficit de financement des certificats verts est-il structurel ? Notre dernier rapport montre qu’il y a un déficit de financement de 9 millions de certificats verts d’ici 2024, soit 600 millions d’euros. Ce n’est pas un problème de trésorerie à court terme, il y a bien une dette qui se creuse progressivement. Elle est due à l’octroi de CV jusqu’en 2024 et au retour sur le marché des CV mis en réserve en 2015. Cette dette est issue de décisions du passé et est connue de longue date. Comment faut-il l’éponger ? Notre rapport avance plusieurs solutions. Il y a l’augmentation de la surcharge Elia correspondant à l’obligation de rachat de certificats verts, le relèvement du “quota” de certificats verts imposé aux fournisseurs ou bien un mixte de ces deux solutions. On peut aussi organiser une deuxième opération de portage, mais cela revient à reporter le problème à plus tard. En outre, le système est coûteux, la première opération a coûté 50 millions d’euros. Il n’est donc pas possible d’éponger ce déficit sans augmenter la facture du consommateur ? Je ne connais pas la solution préconisée par le ministre Paul Furlan. Le gouvernement wallon pourrait demander à Elia de continuer à racheter des certificats verts même si la surcharge ne couvre pas l’entièreté de ses achats. Il s’agirait en quelque sorte d’une nouvelle opération de portage, réalisée par Elia cette fois. Je m’interroge sur le fait qu’Elia puisse accepter de s’endetter à cet égard au-delà de 2024. Cela reviendrait aussi à reporter le problème, puisque la surcharge Elia continuerait à être payée après 2024 alors qu’il n’y aurait plus de certificats verts à racheter.