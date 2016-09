Le fond politique du départ du patron d’Ethias

ABONNÉSF.C. et P-F.L. Publié le jeudi 08 septembre 2016 à 08h14 - Mis à jour le jeudi 08 septembre 2016 à 08h15

Le bruit se propageait depuis plusieurs jours : Bernard Thiry, patron du groupe Ethias depuis l’automne 2008, était fragilisé. Son départ était imminent. De fait… Mardi soir, le conseil d’administration (CA) de l’entreprise, dont le siège social est situé au cœur de la Cité ardente, a "remercié" le CEO connu pour sa proximité avec le PS.

Ce sont les quatre membres du comité de direction (deux Flamands et deux francophones) qui ont appuyé sur la gâchette en déposant une motion contre leur président sur la table du conseil d’administration d’Ethias : ils y affirmaient ne plus pouvoir continuer à travailler avec lui. En cause ? Un manque de communication au quotidien de la part de Bernard Thiry.

Prétexte et convergence d’intérêts

"Leur prétexte, ce sont les poursuites judiciaires en lien avec Stéphane Moreau", nous confie un administrateur d’Ethias. Pour rappel, le désormais ex-CEO d’Ethias est poursuivi dans un dossier de faux concernant le bourgmestre d’Ans, Stéphane Moreau (PS), qui dirige par ailleurs le groupe public Nethys. Le parquet général de Liège a réclamé, en mai dernier, son renvoi en correctionnelle (lire par ailleurs) . Mais Benoît Verwilghen, vice-CEO d’Ethias qui assure temporairement la présidence du comité de direction, a assuré hier soir, dans un communiqué, que le départ de Bernard Thiry "n’est absolument pas lié" à ce dossier judiciaire, évoquant "des divergences de vue constatées au niveau du management de l’entreprise".

