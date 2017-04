Ce jeudi, en présence de la princesse Astrid, 26 jeunes lauréats du Fonds Prince Albert (FPA) recevront officiellement leur diplôme. Créé en 1984, le Fonds Prince Albert, né d’un partenariat entre la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et de la Fondation Roi Baudouin, s’adresse à des jeunes à haut potentiel désireux d’entreprendre, pendant un an, une mission à l’étranger au service d’une entreprise belge, petite ou grande. Public cible : les jeunes détenteurs d’un Master, qui ont le goût du voyage et de l’entrepreneuriat, et qui disposent déjà de deux ou trois ans d’expérience professionnelle.

La bourse, d’une valeur de 25 000 euros, permet de couvrir l’équivalent d’un salaire; l’entreprise, elle, prend à sa charge le logement, les frais de transport et les frais inhérents à la mission.

Les petites structures ont la cote

Depuis la création du Fonds, 438 jeunes ont déjà reçu une bourse. Souvent, c’est le coup d’envoi d’une carrière internationale. "Il y a 30 ans, les jeunes privilégiaient plutôt les grandes entreprises. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Seulement 5 des 16 jeunes actuellement à l’étranger travaillent sur des projets de grosses sociétés. Ces dernières années - ce virage remonte à cinq ans -, nous assistons à la montée en puissance de l’économie digitale qui s’appuie sur l’écosystème des start-up. Il y a un côté entrepreneurial dans ces petites sociétés que les jeunes trouvent sexy. Ces derniers sont, par ailleurs, parfois réticents à une hiérarchie trop lourde et ne veulent pas être un petit pion dans une trop grande structure", nous explique Anne-Catherine Chevalier, managing director du FPA.

Si le monde du digital a donc la cote, c’est également le cas d’un autre secteur, celui de l’alimentation. "Les jeunes sont attirés par les projets dans ce secteur, notamment dans le domaine de l’alimentation durable, et sur des enjeux qui touchent aux questions environnementales. La notion de responsabilité sociale des entreprises (CSR) est devenue très importante pour eux", ajoute-t-elle.