Cela fait à peine six mois que General Electric (GE), le géant américain de la construction électrique, a recruté Deborah Sherry pour prendre en charge la direction générale de son pôle "GE Digital" pour l’Europe. GE est allé la recruter chez Google. Ce n’est évidemment pas un hasard quand on sait que le conglomérat américain a lancé, depuis 2015, une offensive spectaculaire dans les technologies numériques.

"Chez Google, j’étais en charge des activités liées aux logiciels et aux plateformes pour différents secteurs et clients confrontés à des transformations importantes de leur business, expliquait à "La Libre" Deborah Sherry lors d’un récent passage à Bruxelles. Pour certains de ces secteurs (musique, imprimerie, commerce…), c’était souvent une question de vie ou de mort. Aujourd’hui, chez GE, je fais un peu la même chose, même si c’est davantage centré sur de gros secteurs industriels. L’enjeu, c’est de démontrer en quoi la révolution numérique peut améliorer le fonctionnement et la valeur ajoutée de ces industries."

Tripler les revenus numériques

(...)