La direction de Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) a confirmé mardi après-midi dans un communiqué que Caterpillar SARL, le donneur d'ordre de l'usine carolo, l'avait mise en demeure mardi de respecter ses engagements contractuels.

La filiale de droit suisse exige notamment un rétablissement des conditions de sécurité sur le site et le respect de certaines conditions contractuelles. Lundi matin, dans un contexte tendu par le début des discussions sur les primes de départ, le feu a été bouté à un engin mécanique garé sur le parking. Un second a également été endommagé. A la suite de ces actes, les syndicats avaient exprimé lundi soir leur inquiétude de voir le groupe précipiter l'arrêt de la production sur le site carolo alors que celle-ci devait se poursuivre jusqu'à début avril au moins.

Dans le courrier adressé à Caterpillar Belgium, Caterpillar SARL exige que les conditions de sécurité soient rétablies immédiatement sur le site, "faute de quoi il envisage de mettre un terme immédiat au contrat". "Caterpillar SARL se réserve également le droit de mettre fin au contrat de services de fabrication aux torts de Caterpillar Belgium SA, si cette dernière n'a pas remédié aux manquements contractuels dans les 30 jours", indique la direction.

Concernant ce point, Caterpillar fait notamment référence à la faiblesse des niveaux de production et d'expédition actuels et à l'arrêt de celles-ci depuis le 31 janvier dernier. Le blocage du site et les violences de lundi font également partie des griefs adressés par le groupe.

Si Caterpillar Belgium ne respecte pas ses engagements, elle risque de se retrouver sans donneur d'ordre, sans commande et sans travail pour le personnel. Le financement du plan social est également en jeu, selon la direction qui en appelle au "sens des responsabilités de chacun".