La Belgique va-t-elle devoir utiliser sa réserve stratégique d’électricité cette semaine ? Selon Elia, la journée de mercredi sera particulièrement à risque. En effet, le gestionnaire du réseau belge d’électricité estime que la réserve stratégique pourrait, pour la première fois de son histoire, être activée. Petit point sur la situation en trois questions.

1Qu’est-ce que la réserve stratégique ? Mise en place en 2014, cette réserve de 750 MW est composée des centrales au gaz de Seraing et de Vilvorde. Jusqu’à présent, elle n’a jamais dû être activée en dehors des phases d’exercices. Il s’agit quasiment de la dernière étape avant de recourir au plan de délestage, une coupure ordonnée de certaines zones du pays pour éviter un "black-out" généralisé.

2Quelle est la situation en France ? RTE, le gestionnaire du réseau français d’électricité, anticipe des pics de consommation mercredi, jeudi et vendredi en raison de températures jusqu’à 5,9 degrés en dessous des normales saisonnières. Avec la forte utilisation du chauffage électrique dans les foyers français, nos voisins consomment l’équivalent de 2,5 centrales nucléaires supplémentaires chaque fois que la température baisse d’1 degré. En outre, la France est privée de plusieurs réacteurs nucléaires suite à la découverte d’un problème de concentration excessive en carbone. Pour faire face à la situation, l’Autorité de sûreté nucléaire a d’ailleurs autorisé le report d’un contrôle de la centrale de Tricastin. Précisons que la situation s’est un peu améliorée par rapport aux prévisions météo de la semaine passée. Alors qu’on anticipait des températures jusqu’à 8,6 degrés en dessous des normales saisonnières, l’écart ne devrait être que de 5,9 degrés maximum.

3Quelle est la situation en Belgique ? A l’exception de Tihange 1 et de la centrale de Tessenderlo, tout le parc belge de production électrique est disponible. Si notre pays est en difficulté, c’est parce qu’il a pris l’habitude de compter sur ses voisins pour s’approvisionner aux heures de pointe. "Cette semaine, nous devrons importer entre 1 000 et 1 400 MW pour éviter d’activer la réserve stratégique", explique Kathleen Iwens, la porte-parole d’Elia. Si la capacité maximale d’importation est de 4 500 MW en temps normal, ce volume peut passer sous les 1 000 MW en cas de situation extrême que l’on connaît actuellement. Ainsi, la Belgique sera en concurrence avec la France pour importer le surplus de production des Pays-Bas. Selon les dernières prévisions d’Elia, la situation devrait néanmoins être sous contrôle ce mardi. "Nous savons que 2 200 à 2 300 MW de capacités d’importation seront disponibles pour la Belgique ce mardi", explique Kathleen Iwens. Mercredi, la situation pourrait être plus problématique avec une possible activation de la réserve stratégique. Sauf arrêt non planifié d’une centrale nucléaire, Elia estime cependant que le plan de délestage ne devrait pas être activé.