Gros bouleversement dans le monde de la pub: Procter&Gamble (Ariel, Pampers, Mr Propre) revoit totalement son business model

Le plus important annonceur au monde, en l’occurrence Procter & Gamble, vient d’annoncer un remaniement de son modèle d’affaires publicitaire. Et comme on peut s’y attendre, ça brasse de grosses sommes d’argent (des centaines de millions de dollars ...