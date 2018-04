Thierry Tacheny, homme de médias et entrepreneur wallon, crée le "Nespresso du vin". Voici un peu plus d’un an, "La Libre" annonçait le projet étonnant et séduisant initié par celui qui, durant plus de trois décennies, fut l’un des acteurs incontournables du paysage audiovisuel belge. Si ce Namurois de 59 ans reste actif dans la consultance média, il s’est lancé un nouveau défi : créer une "machine intelligente", pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, capable de servir du vin au verre dans les meilleures conditions.

(...)