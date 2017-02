Nostalgie, quand tu nous tiens. Le plus célèbre téléphone portable du monde, le Nokia 3310, devrait faire son retour sur le marché prochainement. C’est en tout cas ce qu’affirme le site Venturebeat, l’un des organes les mieux informés dans le secteur des télécoms et des smartphones.

On ne connaît pas encore les détails techniques de cette "version moderne" du célèbre téléphone, en dehors de son prix, qui devrait être très raisonnable (59 euros).

L’annonce de cette renaissance devrait être faite le 26 février prochain, lors du Mobile World Congress de Barcelone.

Le Nokia 3310 avait été initialement lancé en 2000. Il s’est vendu à plus de 126 millions d’exemplaires dans le monde et est devenu quasiment un mythe ("le téléphone incassable"), en raison de sa robustesse et de sa longévité.

C’est la société HMD qui commercialisera l’appareil, elle qui a racheté les droits d’utilisation de la marque Nokia sur les smartphones et les tablettes en 2016, deux ans après le rachat calamiteux de Nokia par Microsoft. Reste à savoir quel sera le succès d’un téléphone portable certes mythique mais n’offrant ni caméra ni la possibilité de prendre les incontournables "selfies"…