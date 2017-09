Au départ du Pain Quotidien était… le pain pétri par Alain Coumont. Vingt-sept ans plus tard, alors que l’enseigne est présente dans dix-huit pays, le pain - bio et au levain toujours, mais plus petit 600 g et plus de 2 kg - est plus que jamais au centre de l’activité du groupe belge. Rendez-vous au tout nouveau restaurant qui a été inauguré mardi à Tour & Taxis, à Bruxelles. Place à la boulangerie ouverte dans le restaurant, avec le boulanger ou la boulangère au travail. Parfums gourmands garantis. "Les clients, écoliers, passionnés, entreprises pourront même venir y prendre des cours et y fabriquer leur pain", explique Vincent Herbert, CEO du Pain Quotidien, qui poursuit : "Notre concept continue à innover, à s’adapter et à évoluer vu que notre environnement et notre clientèle changent bien fort." La preuve avec ce restaurant tout neuf qui affiche une offre élargie.

