Le patron d'Eurowings Thorsten Dirks a assuré mercredi aux travailleurs de Brussels Airlines que leur entreprise ne deviendrait pas à l'avenir une copie belge de Ryanair. A l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire au siège de la compagnie aérienne, il a ainsi promis que celle-ci jouerait un "rôle décisif" dans l'avenir d'Eurowings Group, à en croire les slides présentés au personnel lors d'une assemblée générale.

Bruxelles va devenir un centre d'expertise pour le long courrier, Eurowings n'effectuant pas (encore) actuellement de tels vols, a annoncé le CEO allemand.

Brussels Airlines et la compagnie allemande formeront désormais Eurowings Group. L'entreprise belge constitue un "élément clé pour notre succès" en tant que groupe et y jouera "un rôle décisif" à l'avenir, ressort-il encore de la présentation au personnel.

Les produits proposés par les deux entités sont assez similaires pour le moment, avec "des produits de haute qualité pour chaque budget".

Thorsten Dirks s'exprimera devant la presse en fin de matinée afin de donner davantage d'explications sur ses plans pour Brussels Airlines.





Les syndicats se montrent prudents, pas d'action prévue

Si aucun changement n'est prévu en 2018, les syndicats se montrent malgré tout prudents et attentifs pour l'avenir, de nombreuses questions restant sans réponse, selon eux. Ils ne prévoient pas de mener d'actions dans l'immédiat. Le modèle hybride va se poursuivre et la marque Brussels Airlines continuera d'exister à l'avenir, en tous les cas pour les vols long courrier. En Europe par contre, il n'est pas impossible qu'elle disparaisse. Le CEO d'Eurowings a toutefois assuré au personnel qu'une touche belge demeurerait au sein de l'entreprise.

Les zones d'ombre restent importantes, déplorent les syndicats, qui s'inquiètent principalement pour le personnel au sol. Des synergies avec Eurowings vont être réalisées et cela pourrait nécessiter la suppression ou la délocalisation de certains postes à Bruxelles mais aussi à Cologne et Düsseldorf. Tout cela doit encore être étudié et analysé, selon les déclarations de Thorsten Dirks aux représentants des travailleurs.

Les explications sont encore assez vagues, constatent les organisations syndicales, qui se veulent dès lors prudentes et attentives. Elles attendent avec impatience le 12 mars, date à laquelle le patron d'Eurowings reviendra à Bruxelles avec un plan plus détaillé pour l'avenir des salariés de la compagnie belge.