Bjorn Kjos, le patron de la low cost Norwegian, était présent ce mardi à Bruxelles avec différents autres CEO de grandes compagnies aériennes européennes (à l’exception de Michael O’Leary de Ryanair, officiellement bloqué par la tempête Ophelia à Dublin). Le but ? Dénoncer, au sein de l’association A4E (Airlines for Europe) l’impact des grèves des contrôleurs aériens et plaider pour la fin des taxes dans le secteur.