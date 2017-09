Il aurait pu faire une brillante carrière dans l’informatique, chez IBM notamment mais le destin en a décidé autrement. Le nom de Pierre Mottet vient aux oreilles d’Yves Jongen, le directeur du centre de recherche du Cyclotron, spin-off de Louvain-la Neuve, à la recherche d’un vendeur. Les deux électrons s’attirent aussitôt et dès 1987, le cyclotron trouve des usages multiples dans l’industrie. Ion Beam Applications (IBA) fera son entrée à la Bourse de Bruxelles à la fin des années 90. Entreprise originale, IBA se structure en "holding coopératif" et Yves Jongen cède les rênes à Pierre Mottet qui occupe le poste de CEO de 1996 à 2012.

C’est surtout au niveau des applications médicales que le savoir-faire technologique du spin-off lui permettra de prendre son envol international en posant le pied aux Etats-Unis. D’ailleurs, dans la foulée de la crise financière de 2007-2008, alors que les financements de projet deviennent plus difficiles, Pierre Mottet simplifie les activités d’IBA pour se focaliser sur l’activité médicale, la conception de système de protonthérapie, l’installation et le service après-vente avec une ambition : réduire les coûts pour rendre la thérapie plus accessible.

(...)