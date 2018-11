L'IBPT, l'organe régulateur des services postaux en Belgique, a annoncé ce mercredi qu'il validait la demande de bpost d'augmenter en 2019 certains de ses tarifs.

Le 1er janvier, le prix du timbre Prior passera de 0,87 euro à 1 euro quand il est acheté à l'unité. Par dix, il coûtera 0,97 euro. Pour le timbre non prior, le prix sera de 0,95 euro à l'unité et de 0,92 par lots de dix. Ces augmentations, de 7,44% en moyenne, concernent les particuliers et les petits professionnels.

Ces tarifs marquent le retour à des timbres "prior", avec distribution du courrier le jour ouvrable suivant, et "non-prior", avec distribution dans les trois jours ouvrables maximum; une distinction qui avait été supprimée début 2007.

L'IBPT signale que l'an prochain, les petits utilisateurs payeront un surcoût de 50 à 100 millions d'euros pour les services de bpost.

L'IBPT estime que ces augmentations tarifaires ne seraient peut-être pas compatibles avec le principe d'orientation sur les coûts tel qu'appliqué dans sa décision tarifaire de 2017. Mais avec la nouvelle loi postale, l'IBPT ne peut plus réellement contrôler le principe d'orientation sur les coûts, souligne l'Institut.