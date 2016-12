Confiné au seul territoire flamand durant plusieurs années, le câblo-opérateur malinois Telenet est en train de se "belgiciser" à grande vitesse et d’acquérir, par la même occasion, le statut de groupe de télécommunications national, au même titre que son grand rival Proximus et du groupe Orange Belgique.

Jeudi, en annonçant le rachat du "câblo" (essentiellement) bruxellois SFR Belgique (ex-Numéricable et ex-Coditel) pour un montant de 400 millions d’euros, Telenet - dont l’actionnaire majoritaire est le groupe américain Liberty Global - va en effet à la fois étendre sa couverture de distribution en Région bruxelloise et prendre pied en Wallonie sur le marché des services fixes (téléphonie, Internet et TV). Telenet récupère également les clients luxembourgeois de SFR Belgique.

Si cette filiale du géant français Altice-SFR fait figure de "Petit Poucet" sur le marché belge des télécoms, il n’en possède pas moins des positions stratégiques à Bruxelles. Son réseau câblé couvre en effet 6 des 19 communes de la Région bruxelloise, ainsi que Wemmel et Drogenbos. SFR Belgique exploite en outre le réseau câblé de l’association intercommunale AIESH dans la "Botte du Hainaut", soit 7 communes (voir notre infographie).

Le "deal" n’était pas mort