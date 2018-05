Entreprise Plusieurs internautes ont contacté LaLibre.be pour signaler des pannes dans les services de Bancontact et Maestro lors de payements électroniques ce mercredi après-midi.

WorldLine, la société qui fournit le système de retrait et de paiement, a rapidement confirmé avoir été averti de la panne. Et, peu avant 17h, l'entreprise a signalé que les perturbations étaient terminées. Elle n'est toutefois pas encore en mesure de donner davantage de détails sur son étendue ni sur sa cause.

Sur Twitter, plusieurs internautes se sont agacés de la situation.