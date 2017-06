Entreprise La Justice a finalement donné raison à Serge Litvine. D’ici la mi-juillet, le patron de Gaudron devra plier bagage.

Juillet 2013, l’information claque et ébranle les abords de la place Brugmann et de l’avenue Lepoutre à Ixelles : "Une Cantine de la Villa Lorraine remplacera Gaudron." Juin 2017, la même information refait surface : la société Strawberry, propriétaire des murs de Gaudron, reprend le local. Or, derrière Strawberry, il y a Serge Litvine, l’homme des Villas Lorraine et Emily, et un associé. Entre ces deux dates, il y a eu moult recours, expertises, contre-expertises, procédure d’expulsion et passages devant la Justice.

Tartelettes aux framboises

L’histoire de la pâtisserie-boulangerie-salon de thé mythique de la place Brugmann rebondit en août 2006 lorsque Pierre Mendrowski (ex-Le pain et le Vin) reprend l’enseigne, annonçant une réouverture sans changement notoire d’affectation. Et, surtout, sans répudier les tartelettes aux framboises qui ont fait sa gloire.

Finalement, des changements, il y en aura. Le Gaudron nouveau qui ouvre en juillet 2007 est assez différent de celui d’antan : un concept pluriel dans l’offre (boulangerie, pâtisserie, traiteur, restaurant, mini-épicerie fine) et dans les horaires (animé du matin à l’avant-soirée, englobant petit-déjeuner, brunch, dîner, goûter et apéro), dans un cadre rénové, contemporain, au look de néo-cantine. Gros investissements à la clé : nouvelle cuisine, chambre froide, sanitaires… La terrasse est tout autant ensoleillée et dès lors prise d’assaut. "J’ai contribué au développement du quartier qui n’était pas, alors, celui qu’il est aujourd’hui", observe Pierre Mendrowski.

Trois années passent. C’est alors que le propriétaire de la surface et de sa voisine, la cultissime librairie Candide, décide de les mettre en vente. Parce qu’il était en indivision, diront les uns. Parce qu’il était insatisfait du montant des loyers et donc du rendement de son patrimoine, répliqueront les autres. Toujours est-il que Pierre Mendrowski, abusé par un partenaire potentiel, ratera l’affaire sur laquelle se jetteront Serge Litvine et ses associés. Un accord est d’emblée concrétisé avec la librairie Candide, sur un nouveau bail de 18 ans et un nouveau loyer. Mais pas avec Gaudron. Notamment parce que le loyer exigé par le nouveau propriétaire quadruplait (de 2 500 à 8 500 euros/mois). "A ce prix-là, l’entreprise n’était pas viable", note le principal intéressé. Les choses s’envenimeront et, surtout, s’éterniseront. La justice de paix donnera raison au locataire. En appel, le tribunal de première instance prendra fait et cause pour le propriétaire. C’était il y a une dizaine de jours. Résultat ? Dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, Strawberry pourra reprendre les lieux à son propre compte. De quoi directement alimenter les rumeurs : des "C4" auraient été distribués illico presto au personnel; le nouveau propriétaire ne s’inquiéterait pas de la casse sociale; éconduit, le gérant des lieux partirait sans pouvoir rien emmener avec lui; etc.

"Le jugement nous est favorable, confirme Serge Litvine. La partie adverse occupe les lieux sans bail. Nous sommes autorisés à récupérer le local avant la mi-juillet et à l’exploiter nous-mêmes moyennant une indemnité équivalente à 3 ans de loyer. Il n’y a pas d’autres solutions que d’appliquer la loi." Mais dans les règles de l’art, dit-il. "Comme nous comptions le faire en 2013, quand nous avons racheté le bâtiment, nous voulons que cela se passe de la façon la moins douloureuse possible pour le personnel, ajoute-t-il. Si nous pouvons sauver l’emploi, on le fera." Suggérant qu’une prise de contact par le gérant actuel serait bien accueillie. "On nous fait passer pour le père Fouettard, signature d’une pétition à la clé, poursuit Serge Litvine, ce qui est loin d’être le cas. Ceux qui ont reçu leur préavis et sont désireux de travailler pour la nouvelle entité peuvent nous contacter."

Au maximum dans six mois

"J’appelle cela du pillage économique, s’émeut Pierre Mendrowski. J’ai construit quelque chose qu’on me substitue, qu’on me vole. Ce n’est pas sur l’immobilier que Serge Litvine voulait mettre la main, mais sur Gaudron. A bas prix. Je n’ai jamais cessé de demander conciliation pour une solution plus équitable, rien n’y a fait. La société va devoir déposer le bilan. J’y ai mis toutes mes économies. Je suis rincé." Et de s’inquiéter de son personnel. "Gaudron, c’est 30 personnes, dit-il, dont un noyau dur fidèle depuis le début de l’aventure."

Pour l’heure, celle-ci s’arrête sur une inconnue. Le changement de mains aura lieu avant la mi-juillet. Par contre, rien n’est encore décidé sur le concept qui y sera inscrit, si ce n’est qu’il sera alimentaire. "Rien n’est définitif, indique Serge Litvine. Ni la manière dont les choses vont se faire, ni le nom. On espère une réouverture le plus tôt possible et au maximum dans les six mois. Il s’agira de quelque chose de comparable, mi-traiteur, mi-restauration simple. Notre objectif est de garder la magie de la place Brugmann."