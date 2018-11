Ce sont surtout les jeunes de moins de 34 ans qui connaissent le plus de mal-être (58,5 %). "Il existe une inadéquation entre les attentes des jeunes Belges et celles de nombreux employeurs", estime Leen Martens, porte-parole d’Agilitas, qui pointe le top 5 des causes du mal-être pour tous les travailleurs