L’objectif, ambitieux, de l’épicerie en vrac française “Day by day” ? 25 magasins attendus en Belgique d’ici 2022…

Dans la distribution, le vrac est tendance. On le trouve dans quelques épiceries, dans tous les magasins bio et de plus en plus dans la grande distribution. Mais jusqu’à présent, dans une seule chaîne digne de ce nom, française d’origine mais aux ambitions européennes : Day by day.