Le climat social se détend un peu chez ING. Le front commun syndical a annoncé mercredi que les négociations de la procédure Renault vont reprendre après plusieurs jours de suspension. Le 11 janvier, suite au rejet par la direction des alternatives au plan de restructuration de la banque proposées par les représentants du personnel, le front commun avait décidé de retirer la prise.

Lundi et mardi, lors d’assemblées générales, le personnel d’ING avait massivement soutenu les syndicats dans leur démarche. Un signal fort qui a peut-être ramené la direction à la table des discussions. "Ce revirement s’explique aussi par le facteur temps : la direction veut mettre ce problème (la restructuration, NdlR) derrière elle le plus vite possible car son image est dégradée", avance Philippe Samek, permanent CNE.

La direction d’ING accepte de rouvrir les débats sur quatre points.

Une limitation "à un niveau acceptable" des licenciements secs. Un plan de départs anticipés plus large. L’organisation du travail (sans que les syndicats sachent si cela inclut une réduction collective du temps de travail comme ils le demandent). Et le maintien de plus d’agences statutaires.

"La porte des débats était fermée; elle est désormais un peu ouverte mais on est encore loin d’un aboutissement", déclare Maarten Dedeyne, permanent du syndicat libéral. "L’attitude de la direction était très arrogante. Maintenant, on sent une volonté de nous écouter", signale Pierre Merveille, permanent Setca.

Aboutir le 28 février ? Un peu court

Mais de quelle marge de manœuvre disposent les syndicats dans les négociations ? "ING nous a donné des chiffres. C’est le signe que la maison mère néerlandaise a donné une marge à la direction belge", indique Philippe Samek.

La démission de Rik Vandenberghe, le CEO d’ING Belgique, annoncée vendredi, pourrait-elle changer la donne ? Il quittera ses fonctions le 28 février. Le front commun fait en tout cas savoir qu’il demandera à poursuivre les discussions avec les mêmes négociateurs de la banque. Il estime que ce délai du 28 février est "un peu court" pour aboutir à un consensus sur le plan social et qu’il ne signera pas "n’importe quoi" à cette date si un accord n’est pas conclu.

Mercredi et jeudi prochains, le front commun présentera à la direction un nouveau cahier de revendications.