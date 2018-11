L'arrivée prochaine d'Alibaba, géant chinois du commerce en ligne, à l'aéroport de Liège-Bierset aurait-elle du plomb dans l'aile? Annoncée à plusieurs reprises, l'installation du premier hub européen d'Alibaba en Wallonie semblait pourtant acquise, même si aucun acte officiel n'a encore été signé à ce jour. Il nous revient en effet, à très bonnes sources, que l'un des actionnaires de l'aéroport de Liège traîne des pieds pour valider l'arrivée d'Alibaba et répondre à ses demandes en matière d'infrastructures d'accueil. Cet actionnaire est ADPm, la société Aéroports de Paris Management.

Actuellement, la majorité de l'actionnariat (50,3%) se trouve entre les mains de NEB Participations, société derrière laquelle on trouve Nethys, Ethias et Belfius. Les deux autres actionnaires, la Sowaer (Société wallonne des aéroports régionaux) et ADPm (Aéropots de Paris management), détiennent chacun une participation de l'ordre de 25%. ADPm détient donc une minorité de blocage qui lui permet de bloquer une décision au conseil d'administration de Liège Airport.

Lors des deux derniers conseils d'administration de l'aéroport de Liège, le point relatif à Alibaba a été reporté, nous explique-t-on. D'après nos informations, ADPm aurait pris fait et cause pour TNT/FedEX, à savoir le premier opérateur de fret à l'aéroport de Liège, qui verrait en Alibaba un concurrent trop gênant...

Un nouveau conseil d'administration est prévu ce jeudi. Le point Alibaba sera à nouveau à l'ordre du jour.