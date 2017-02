Cela fait longtemps que Decathlon mise sur les sports d’hiver. Avec succès. Si à ses débuts, en 1976, le distributeur français d’articles de sport et de loisir ne vendait que les marques internationales en la matière (comme Salomon, Rossignol ou Head) et pas de marques propres, bientôt, sa marque Quechua, dédiée à la randonnée, devint également sa marque de ski. Aussi bien pour les skis, snowboards, bottines, bâtons que pour les pantalons, vestes, gants, etc. Et en 2006 est née la marque Wed’ze qui se consacre cette fois uniquement aux produits de sports d’hiver. Cinq lettres que les skieurs risquent de voir souvent sur les pistes pendant les vacances de Carnaval qui arrivent à grands pas. Un sacré marché.

"En hiver, le rayon ski est le plus grand des magasins et juste avant la saison, il est installé à l’avant des magasins", indique Koen Damman, directeur commercial en Belgique pour les sports d’hiver, l’escalade et l’alpinisme. Un rayon que l’on ne peut pas manquer. Et qui rapporte. Même si aucun sport ne compte pour 30 % du chiffre d’affaires belge. "On retrouve plus de 66 sports en magasin, nuance le responsable . La stratégie de Decathlon est de couvrir tous les sports ou le plus possible et de rester présent sur le marché avec une offre technique." Certains sports sont plus petits en volume mais enregistrent une forte croissance comme l’escalade, le hockey, le golf ou le trail. D’autres font le gros des volumes comme le vélo, le trekking, le fitness, le running, le foot ou le ski.

Davantage de skis que de snowboards

En hiver, le ski prend la tête même si "les autres sports continuent à performer". Et c’est l’équipement, le textile, qui fait le gros des volumes vendus. Le matériel, les Belges ont plutôt tendance à le louer une fois sur place. A part les bottines qu’ils aiment personnelles. Et puis, d’autres produits enregistrent une belle augmentation comme les casques, les masques ou les protections.

Reste que Decathlon vend davantage de paires de skis que de snowboards dans notre pays. "Le snow a connu un pic dans les années 2000 mais le marché en général est en baisse ces dernières années avec une diminution du nombre d’utilisateurs, analyse Koen Damman. Chez Decathlon, il est stable avec une petite poussée chez les très jeunes utilisateurs qui débutent vers 5-6 ans, poussés par leurs parents qui ont fait les beaux jours du snow."

Tous les skis et snowboards sont conçus au centre de recherche et développement pour ce qui est sports de montagne que le distributeur possède à Passy, tout près de Sallanches. Là, non loin de Chamonix, 70 personnes travaillent à la création des produits Wed’ze et 240 pour Quechua : designers, ingénieurs, stylistes, chefs de produits et autres. "On part des besoins des clients. Tous nos skis sont ensuite fabriqués dans nos réseaux de production en Europe, les snowboards et les produits textiles et les accessoires en Asie et en Europe."

Des skis en quelques minutes seulement

Chaque année, de nouveaux modèles de ski Wed’ze sortent en magasin. Ainsi, "pour l’hiver 2017-2018, toute la gamme de skis ‘piste’ est renouvelée, soit trois modèles femme et trois modèles homme", explique Koen Damman, qui vient de les tester à Mégève (Sallanches). A côté des skis de piste, l’assortiment comprend aussi des modèles "all mountain", "freeride" et "freestyle". Dans une fourchette de prix allant de 115 € (le moins cher car "on a réduit de temps de production d’une paire une fois que les skis sont dans le moule : d’environ une heure à quelques minutes seulement") à environ 299 euros.

En Belgique, Decathlon compte 27 magasins répartis également entre le Nord et le Sud du pays. Un 28e va ouvrir ses portes cette année. Decathlon est présent avec 1 176 magasins dans 28 pays et son chiffre d’affaires a franchi le cap des 10 milliards d’euros en 2016 (dont 33 % en France). Pour fêter ses 40 ans !