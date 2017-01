Le challenge est de taille pour les opérateurs historiques du marché : l’avènement du streaming bouleverse profondément les pratiques culturelles des téléspectateurs, qui ont désormais accès à des programmes sur demande, en dehors de leur diffusion linéaire classique. Le haut débit et la multiplication des appareils disponibles sur le marché (smartphone, tablette, ordinateur) ont rendu possible la diffusion en streaming à grande échelle, permettant ainsi de proposer une offre de programmes toujours plus riche et variée.

Les chiffres ne laissent aucun doute : le streaming et la consommation délinéarisée de contenus constituent désormais l’avenir de la télévision. D’après le BCG, 96 % des foyers nord-américains et 74 % des foyers européens seront équipés pour regarder des contenus en streaming en 2017. Plus frappant encore, les analystes prédisent qu’un milliard d’appareils connectés seront utilisés dans le monde à cette date. Plusieurs tendances confirment cette transformation de l’industrie : entre 2013 et 2014, le temps passé à consommer des contenus vidéo en ligne a bondi de 50 %, tandis que les abonnements TV ont décliné.

Cette tendance est appelée à se confirmer et la consommation de contenus en ligne et sur mobile devrait bientôt surpasser la consommation sur les écrans de télévision. D’ici 2018, la vidéo à la demande représentera 40 % de la consommation de contenus vidéo aux Etats- Unis, contre 20 % aujourd’hui.

Si l’évolution de la télévision a jusqu’ici été progressive, les avancées technologiques se succèdent de plus en plus rapidement et elles pourraient bien provoquer un changement brutal pour l’industrie. L’enjeu à terme est de mettre en place des plateformes uniques permettant de naviguer parmi tous les contenus disponibles sur tous les appareils existants. Les opérateurs qui parviendront à créer ces catalogues universels seront leaders sur le marché, prédit le BCG. La concurrence est devenue féroce et il est difficile de prédire qui s’imposera dans la course à l’audience.