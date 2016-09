"Les bénéfices belges de Caterpillar passent par des paradis fiscaux"

Entreprise

Ancien délégué syndical, Guy Raulin a travaillé près de quarante ans sur le site de Caterpillar à Gosselies. Il a écrit un ouvrage sur le fonctionnement de l’entreprise.

Vous notez, dès votre arrivée dans les années 70, une différence de mentalité forte entre les ouvriers et la direction.

Oui, Caterpillar, c’était le cow-boy américain qui débarque dans la tradition syndicale de Charleroi. Ils ne savaient pas très bien où ils étaient et pour eux, les syndicats étaient inutiles. On a eu des frictions en permanence, surtout au début. Mais ces tensions se sont un peu décrispées quand Caterpillar a commencé à nommer des directeurs francophones.

Qu’est-ce qui vous a frappé dans la gestion de Caterpillar à Gosselies ?

Bizarrement, je dirais la transparence. Les Américains ne cachent rien, tout est publié, les chiffres sont publics. Ils sont très concrets et clairs : s’ils vous virent, ils vous appellent et c’est "au revoir". Quand ils sont installés dans un pays, ils sont aussi très légalistes. Ils ne vont rien faire de plus que ce que la loi n’oblige, mais ils vont le faire. C’est pour cela qu’ils n’ont pas prévenu le monde politique de la fermeture de Gosselies avant le conseil d’entreprise. La procédure Renault est claire : la priorité est donnée au conseil d’entreprise.