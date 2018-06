Le mouvement de grève générale initié mercredi en front commun syndical se poursuit ce jeudi dans les supermarchés Carrefour Market du groupe Mestdagh.

Selon les premières indications données par le syndicat CNE, la plupart des magasins liégeois et bruxellois et du Brabant wallon sont déjà fermés et les autres devraient suivre.

En outre, un rassemblement de plusieurs centaines d'employés des magasins sera organisé cet après-midi devant la centrale de Gosselies, à la demande de la base. “Le personnel veut montrer son mécontentement à la direction, qui ne s'est jusqu'à présent jamais déplacé sur un piquet de grève”, explique Evelyne Zabus, permanente CNE.

Un conseil d'entreprise de la procédure Renault en cours au sein de l'enseigne doit en effet se dérouler dès 14h au siège de Gosselies.

Le groupe Mestdagh envisage de supprimer 340 emplois en Belgique d'ici à la fin de l'année.