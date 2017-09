Il ne faut jamais l’oublier : en Europe, un voyageur qui fait face à l’annulation ou à un retard important de son vol a droit à une compensation. Une indemnité, payée par la compagnie au passager lésé, est ainsi prévue pour tout retard de plus de trois heures. Mais celle-ci varie en fonction de la distance. Lorsqu’il s’agit d’un vol de maximum 1 500 kilomètres, le voyageur a droit à 250 euros; si la distance de son voyage est supérieure, la compensation est de 400 euros.

Reste à savoir comment calculer cette distance en cas de vol à correspondance. Faut-il tenir compte du trajet réel, en tenant compte de la ou des correspondance(s), ou de la distance "à vol d’oiseau", entre la ville de départ et la destination finale du passager ? C’est la question préjudicielle à laquelle a répondu ce jeudi la Cour de justice de l’Union européenne.

L’affaire opposait des voyageurs allemands à Brussels Airlines. En provenance de Rome, ceux-ci s’étaient rendus à Hambourg via Bruxelles. Leur voyage avait connu un retard de 3 h 50. Or, si la distance entre Rome et Hambourg est bien inférieure à 1 500 kilomètres, les distances cumulées de Rome-Bruxelles et de Bruxelles-Hambourg dépassent cette limite. La juridiction allemande s’est alors posé la question : quelle distance fallait-il prendre en compte pour les indemnités, le trajet effectif, avec la correspondance à Bruxelles, ou celle, directe entre les aéroports de Hambourg et Rome ?

La Cour européenne a donc tranché : le type de vol (direct ou via correspondance) n’a pas d’influence sur la compensation. Les trois consommateurs lésés ont donc reçu 250 euros, et pas 400 euros.