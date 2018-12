Il y a les communiqués officiels et les contenus des discussions qui ont mené à l'écriture des communiqués. Dans le cas de la réunion de crise entre fédérations patronales qui s'est déroulée dans les bâtiments de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), à l'origine de la convocation, on est dans ce cas de figure.

Commençons donc par le communiqué officiel. Qui n'est pas surprenant. Dans le prolongement des déclarations faites par Pieter Timmermans, patron de la FEB, et d'Hans Maertens patron des patrons flamands, réputé proche de la N-VA, toutes les organisations (BECI, Boerenbond, FEB, UCM, Unisoc, Unizo, UWE et Voka) appellent les partis du gouvernement à résoudre rapidement la crise gouvernementale et à empêcher la chute du gouvernement.

"Nous appelons le gouvernement à approuver rapidement les dossiers socio-économiques répondant à des besoins sociétaux réels, afin que leur mise en œuvre ne soit pas compromise. Il s'agit notamment du deal pour l’emploi, du dossier énergétique, du budget mobilité, du Brexit, de l'introduction de l'enveloppe bien-être, etc. Il est dans l'intérêt de tous que les décisions socio-économiques nécessaires soient prises", conclut un communiqué commun qui devrait partir prochainement.

Plus d'infos à venir.