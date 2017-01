Ce ne sont pas de belles plantes vertes qui sont là pour le décor !", explique d’emblée, à propos des hôtesses, Alexandre Englebert, directeur de l’agence ProTéine. "Le métier a bien évolué. Si à une époque on leur demandait surtout un beau sourire, aujourd’hui les hôtesses ont de plus en plus de responsabilités. Elles ont vraiment un rôle à jouer lors des événements auxquels elles participent."

Ces hôtesses, et stewards puisque le métier s’adresse aux hommes aussi, sont demandées lors de congrès, conférences et séminaires, à l’occasion de foires et salons, pour des événements VIP ou encore lors d’animations. Avec une grande variété de postes : scanning de badge d’accueil, vestiaire, aide au parking, informations à donner aux clients et visiteurs, circulation du micro parmi le public lors d’une conférence, changement des noms et des bouteilles d’eau lors de l’arrivée de nouveaux orateurs, dégustation de produits,…

Les critères de sélection ? "Ils sont stricts chez nous", précise Alexandre Englebert, qui a repris l’agence créée par sa tante, Karine Englebert, en 1996. "Les compétences linguistiques sont essentielles. Nous regardons aussi l’expérience des candidats, leur personnalité, la façon dont ils se tiennent, s’expriment. Il est important d’avoir une bonne présentation générale." Chez ProTéine, la moyenne d’âge est de 25 ans. "C’est élevé pour le secteur mais c’est parce que nous avons une clientèle exigeante qui demande des profils plus matures. Les plus jeunes repris dans notre base de données ont 16 ans, mais ils ne sont pas très nombreux. La moyenne a entre 20 et 40 ans, mais nous avons aussi quelques hôtesses plus âgées", précise Alexandre Englebert, dont l’agence a quelque 7 000 noms dans sa base de données.

Un large éventail de profils nécessaire pour s’adapter au mieux aux demandes des clients. "Pour le salon Babyboom, nous avons dû, par exemple, trouver une mère de famille qui pouvait expliquer aux visiteurs les besoins des futurs parents. On ne peut pas demander cela à une jeune fille de 20 ans qui n’a jamais eu d’enfants. La sélection du personnel est essentielle pour réaliser le matching parfait entre le profil de l’hôtesse et les besoins du client. Nous n’allons pas mettre la même personne pour une conférence à la Commission européenne, une fête du personnel ou une animation."

La sélection et le briefing de chaque hôtesse pour chaque événement sont fondamentaux. "Le client ne veut pas avoir de souci sur son événement. Les hôtesses doivent pouvoir respecter ses exigences", note Alexandre Englebert. "On préconise aux clients de les faire venir la veille pour leur expliquer concrètement l’événement. C’est d’autant plus important si l’hôtesse ne connaît pas les lieux notamment. Si on lui demande, par exemple, de conduire les orateurs dans la salle où ils donnent une conférence, il est important qu’elle trouve l’accès directement."

La préparation des hôtesses peut aussi aller beaucoup plus loin. Des formations (entre 1 et 6 jours) sont prévues pour certains événements. C’est le cas du Salon de l’Auto (voir ci-dessous). "Ce dernier est l’un des plus gros événements de l’année pour nous, avec, dans un style différent, Tomorrowland. Là aussi nous plaçons une centaine de personnes par jour pendant le festival."

Et côté salaire ? "Nous suivons les barèmes légaux en fonction de l’âge. Nous travaillons avec des contrats à durée déterminée, que ce soit pour une mission de 4 heures ou une semaine. Mais pour certains types d’événements, comme le Salon de l’Auto, vu l’implication et la longueur du processus, nous proposons un salaire plus élevé", souligne le patron de ProTéine. "Il ne faut pas croire que ce sont des jobs faciles, que tout le monde peut faire. C’est contraignant, les horaires ne sont pas évidents,… Mais les aspects positifs sont nombreux aussi. Nos hôtesses ont accès à des événements intéressants, elles rencontrent des gens et apprennent beaucoup de choses, sur le service aux clients notamment. Lors de missions, elles peuvent être confrontées à des clients ou des visiteurs qui ne sont pas contents. Ce n’est pas toujours simple à gérer. Et puis, un boulot d’hôtesse c’est aussi une réelle plus-value sur un CV. Certaines hôtesses décrochent même parfois des contrats d’emploi à durée indéterminée suite à une mission."





L’événement !

C’est dès juillet que les collaborateurs de ProTéine s’activent pour le Salon de l’Auto qui n’aura lieu que six mois plus tard, du 14 au 22 janvier pour cette édition 2017. Pas moins de 1 000 hôtesses et informants - des hôtesses qui reçoivent une formation spécifique pour répondre aux questions techniques sur les véhicules - sont présents à cet événement, dont une centaine vient de chez ProTéine. "Certains stands requièrent près de 100 hôtesses et informants. Plus le client expose de véhicules, plus il a besoin de personnel", explique Zoé Quodbach, responsable du Salon de l’Auto chez ProTéine et elle-même ancienne hôtesse sur cet événement.

Si l’agence s’y prend si tôt c’est que la préparation est longue et intense. Il faut d’abord présélectionner les hôtesses. "Pour cela nous consultons notre base de données, mais cela ne suffit pas. Nous faisons jouer notre réseau, plaçons des annonces,… Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Et puis certaines hôtesses reviennent d’année en année", explique Zoé Quodbach. L’un des principaux critères : le bilinguisme, français-néerlandais. "Cette première sélection nous prend deux mois. Nous avons vu cette année 300 nouvelles personnes", raconte la jeune femme, qui précise : "La période n’est pas facile pour recruter des étudiants, car la plupart sont en examen à la mi-janvier. Mais certains sont tout de même disponibles car ils travaillent sur leur mémoire, reviennent d’un Erasmus,… Nous recrutons aussi des chercheurs d’emploi. Et puis nous avons également des candidats qui travaillent à plein-temps et prennent congé pour faire le salon. Cela leur permet de faire autre chose, sortir de la routine, profiter d’une ambiance particulière, ou encore parfois d’être mieux payés que dans leur job de tous les jours… Nous avons aussi des personnes qui sont en congé, comme des hôtesses et stewards dans l’aviation,…" Une fois les candidats présentés aux clients et recrutés, vient la phase de la formation. De un à deux jours pour les hôtesses et stewards. Et jusqu’à 6 jours pour les informants. "L’hôtesse accueille les visiteurs; distribue des catalogues, des posters; met les visiteurs en contact avec les informants… Ces derniers - qui sont autant des hommes que des femmes - répondent aux questions techniques des visiteurs sur les véhicules, remettent une offre de prix,… Car il faut savoir que les commerciaux des marques restent dans les showrooms durant le salon", précise Zoé Quodbach. "Le salon est très intense, de 10 h à 22 h certains jours. Nous formons notre personnel à cela, pour qu’il tienne le coup. Mais l’expérience reste inoubliable."