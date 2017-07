Le 24 juin 2015, Bruno Venanzi réalisait un rêve de gamin. Non pas celui de jouer au Standard de Liège (à 45 ans, on ne rêve plus de ça !), mais d’en devenir le boss. Du jour au lendemain, ce fan des "Rouches" se retrouva sous le feu des projecteurs. Et en bord de Meuse, on sait que la vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Accueilli les bras ouverts par les supporters au terme d’un quinquennat chahuté et sans âme de Roland Duchâtelet, Bruno Venanzi, enfant de la Cité ardente, savait que sa période d’état de grâce serait de courte durée. Mais cet entrepreneur, dit-on, travaille d’autant mieux que la pression augmente. Il a surtout l’habitude de mettre les mains dans le cambouis. Il aime ça. En 2003, quand il se lance dans la fourniture d’énergie verte avec son partenaire et ami Bruno Vanderschueren, il passe pour un hurluberlu. Treize ans plus tard, Lampiris compte près d’1 million de clients et réalise un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros. Séduit par la "success story" wallonne, le géant français Total déboursera entre 150 et 200 millions, en 2016, pour racheter la société.

Les deux premières années du règne de Venanzi ont été mitigées, pour reprendre sa propre expression. Mais le "Marquis", comme le surnomment ses amis d’études à Liège, est un optimiste. Il regarde devant lui, convaincu qu’avec ses plus proches collaborateurs, il est en train de rebâtir un club dont le blason a pâli. "Il a un instinct de ouf en affaires et une envie folle de relever des challenges sous peine de s’ennuyer, confie l’un de ses meilleurs amis. Mais c’est surtout un mec qui aime la vie et qui, en plus, en fait profiter son entourage." What else ?





Cela fait juste deux ans que vous avez racheté le Standard de Liège à Roland Duchâtelet. Vous en êtes alors devenu le président et l’unique propriétaire. Quel bilan dressez-vous de votre action jusqu’ici ?

Quand on dirige une société anonyme comme le Standard de Liège, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Mais la première chose, ce sont les résultats financiers. Ce sont eux qui permettent d’assurer la pérennité de la société. Quand j’ai repris le club, le Standard accusait une perte de 7 millions d’euros. Ma priorité, en arrivant, était donc de ramener les comptes à l’équilibre le plus rapidement possible, parallèlement à de bons résultats sportifs. L’équilibre financier, nous y sommes, même si on ne dégage pas encore suffisamment de bénéfices pour combler toutes les pertes du passé et réinvestir. Par ailleurs, après quelques tâtonnements, on a aussi réussi à mettre en place une organisation claire et efficace. Tout le monde, aujourd’hui, a un "job description" et sait à qui il rapporte. Il y a deux ans, ce n’était pas le cas. Donc, financièrement et structurellement, le Standard de Liège est redevenu une société saine. Et nous fourmillons de projets (à lire par ailleurs) !

Sur le plan sportif, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite…

Le bilan est mitigé. On a terminé, deux saisons de suite, en "playoffs 2". Si je dis mitigé, c’est parce qu’on a tout de même remporté la Coupe de Belgique en 2016, ce qui nous a permis de participer à l’Europa League. On a terminé troisième de notre poule, mais derrière l’Ajax, finaliste, et Vigo, demi-finaliste. Pour la saison 2016-2017, nous avions un noyau très compétitif. Mais, pour toute une série de raisons, les résultats ont été très décevants.

L’entreprise Standard pèse combien ?

Le chiffre d’affaires tourne en moyenne autour des 30 millions d’euros. La première source de revenus, assez variable d’une saison à l’autre, est constituée par les transferts "in" et "out" de joueurs. On a ensuite les droits TV, le ticketing et le catering, et enfin le sponsoring. On travaille sur toutes ces sources de revenus, avec la volonté d’équilibrer nos comptes. Et si on peut réaliser des plus-values sur la revente de joueurs ou participer à une compétition européenne, tant mieux, car ça permet de constituer des réserves financières. Ce que je ne veux en tout cas pas faire - et c’est une tentation très forte dans un club de football par rapport à la gestion d’une entreprise plus classique -, c’est de remettre toute la stratégie en question en fonction des résultats de trois ou quatre matchs. Ce serait dangereux et pernicieux. On veut se tenir à une ligne de conduite.