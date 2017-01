Les syndicats chrétien, libéral et socialiste ont décidé mercredi de suspendre toute négociation avec la direction d’ING Belgique, concernant le plan de restructuration prévu par la banque (3 158 emplois menacés dont 1 700 licenciements secs et la suppression de 600 agences sur les 1 250 à l’horizon 2021).

1 Qu’est-ce qui coince ? Le front commun avait émis, avant les vacances de Noël, des contre-propositions au plan d’ING : diminution du temps de travail, élargissement de la prépension à 55 ans, maintien d’agences statutaires (ING souhaite en franchiser une bonne partie) et d’une structure commerciale pour la filiale Record Bank (qui devrait disparaître au profit d’une intégration dans le réseau ING), étalement de l’impact social au-delà de 2021, etc. Selon les syndicats, la direction a refusé en bloc toutes ces alternatives lors du conseil d’entreprise qui a eu lieu lundi. "Elle a seulement proposé que cinq agences restent statutaires. Cela ne concerne que 40 employés. Nous voulions un signal fort mais c’est la douche froide. Si la direction ne change pas son plan, on ne pourra négocier qu’un plan de départ des employés et pas un plan social où on cherche à faire baisser le nombre de licenciements", indique Maarten Dedeyne (syndicat libéral). "Quarante personnes, c’est 1/79e de l’objectif des 3 158 postes supprimés. C’est une blague ?", lance Philippe Samek (CNE). "La direction n’a pas sérieusement étudié les conséquences d’une éventuelle réduction du temps de travail et sa réponse négative est purement dogmatique", ajoute-t-il.

2 Qu’en dit ING ? Dans des documents envoyés mercredi au personnel par la direction et qu’un vent favorable nous a fait parvenir, on peut lire : "Nous sommes prêts à ajuster des modalités du plan mais pas à dévier de cet objectif. […] La direction d’ING Belgique est prête à intégrer une série de contre-propositions au plan [mais] nous ne pouvons pas toutes les intégrer vu qu’elles ne contribuent pas toutes à l’objectif à terme. […] Nous regrettons d’autant plus cette décision (des syndicats de suspendre les négociations, NdlR) que nous estimons avoir fait d’importantes avancées qui confirment que nous voulons diminuer les impacts du plan". La direction fait aussi état de sa volonté de restreindre le nombre de collaborateurs externes à l’entreprise ; annonce un nombre "limité" de délocalisations d’activités à venir et souhaite promouvoir les départs naturels pour atteindre la réduction des effectifs. ING affirme que la semaine de 30h payées 37 ne lui paraît pas être "une solution structurellement et économiquement viable et pérenne". Une telle réduction du temps de travail appliquée à tout le personnel engendrerait un coût estimé à 100 millions d’euros par la banque ainsi qu’une hausse de 20 à 25 % de la productivité pour les collaborateurs, un effort à leur demander jugé "inopportun" par ING.

3 Que va-t-il se passer ? Le front commun a décidé de consulter le personnel d’ING lundi et mardi afin de savoir s’il soutient les syndicats dans leur démarche. Si la réponse est oui, des actions "plus radicales" sont à prévoir. Il devrait aussi y avoir de nouvelles contre-propositions syndicales. La direction se dit prête à les entendre lors du prochain conseil d’entreprise le 23 janvier.