Si les faillites ont diminué de 8% en Flandre et de 11% en Wallonie, elles ont littéralement explosé à Bruxelles: + 21%, ce qui s'explique par la chasse aux sociétés dormantes dans la capitale, rapporte L'Echo mardi. Aucun arrondissement n'héberge autant de sociétés dormantes que Bruxelles.

Plus de 33.000 entreprises n'ont pas déposé leurs comptes ces trois dernières années sur les 110.000 qui ont leur siège à Bruxelles, soit presque une sur trois, rappelle L'Echo.

Bruno Wattenbergh, senior advisor chez EY, épingle le phénomène. "Ce sont des entreprises qui n'ont pas d'activité, pas de chiffre d'affaires et ne déclarent rien depuis des années. On ne sait pas ce qu'elles font. Lorsqu'elles ne paient plus la taxe sur les sociétés, elles se retrouvent dans le collimateur du parquet. Une entreprise qui ne rentre plus ses comptes peut même être citée en faillite directement", explique-t-il.

La justice opère un grand nettoyage ce qui explique la forte hausse des faillites à Bruxelles depuis le début de l'année. "Le tribunal de commerce mène depuis quelque temps la chasse aux sociétés dormantes. L'économie bruxelloise se porte plutôt bien puisque le volume d'emploi a progressé de 7% cette année, alors qu'il a diminué dans les deux autres Régions", souligne le cabinet du ministre bruxellois de l'Économie Didier Gosuin.