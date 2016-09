Les syndicats appellent à une "loi Caterpillar" pour compléter la loi Renault

Entreprise

Les syndicats ont appelé mercredi matin, lors d'une conférence de presse organisée à Charleroi, le monde politique à adopter une "loi Caterpillar" qui serait le complément de la loi Renault et permettrait d'étendre aux travailleurs des sous-traitants d'une entreprise restructurée le cadre de la négociation.

Pour exprimer cette demande, les syndicats s'appuient sur la situation des travailleurs de plusieurs sous-traitants de Caterpillar qui vont perdre leur emploi à la suite de la fermeture du site de Gosselies. Ils risquent de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes montants d'indemnités. "Or, ces travailleurs ont participé à l'effort d'économie en travaillant parfois à des conditions au rabais pour Caterpillar. Je trouve complètement aberrant qu'ils puissent être jetés comme des Kleenex", a affirmé Viviane Lecocq, permanente FGTB, qui s'occupe notamment des travailleurs des sociétés de nettoyage.

Caterpillar prévoit en cas de restructuration une enveloppe financière pour ses travailleurs mais a toujours refusé de négocier avec les sous-traitants, a affirmé Antonio Cocciolo, responsable FGTB Metal.





Syndicats s'inquiètent de l'attitude de la direction locale

Les syndicats ont fait part mercredi, lors d'une conférence de presse organisée à Charleroi, de leurs inquiétudes quant à l'attitude de la direction locale du site de Caterpillar à Gosselies. Selon des informations qui leur sont parvenues en interne, des approvisionnements pour le site de Gosselies pourraient ne plus être garantis. "On se demande de plus en plus ce que la direction fait pour la reprise des activités du site", a indiqué Gerald Scheepmans, permanent CNE. Selon ce dernier, des informations obtenues en interne font état d'approvisionnements qui pourraient être dirigés vers d'autres sites du groupe. "Si cela se confirme, la direction serait en train d'organiser le lock out de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Selon Emmanuel Chemello, permanent CSC, les travailleurs d'une filiale de Caterpillar, Cediwal, ont en outre été informés d'une fin des activités pour leur entité en janvier 2017. "Cela ne correspond pas au calendrier de Caterpillar où il est question d'aller jusqu'avril 2017", a-t-il affirmé.