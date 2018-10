Le front commun syndical de bpost a communiqué mardi soir un calendrier de grèves tournantes qui seront organisées du mercredi 7 novembre au mardi 13 novembre.



Le premier jour, ce sont les centres de tri qui seront à l’arrêt, suivis par le service transport puis celui de la distribution.



Ensuite, ce sera le personnel des services centraux, du call center et les facteurs qui se croiseront les bras. Le dernier jour, la logistique de bpost sera en grève.



Autant dire que la paralysie de l’entreprise sera totale pendant cinq jours.

Le front commun syndical national de bpost avait rompu tout dialogue social et déposé un préavis de grève le 25 octobre pour protester contre ce qu'il considère comme une manque de considération de la part de la direction concernant une série de problèmes au sein de l'entreprise. Les représentants du personnel dénoncent un état de sous-effectifs chronique et une charge de travail jugée "insupportable", des "attaques contre les acquis du personnel" et les mesures d'économie prises par le management.

Plusieurs débrayages spontanés sont survenus lundi et mardi, dans des centres de distribution en région liégeoise.



Le CEO de bpost, Koen Van Gerven, avait bien appelé lundi à une reprise de la concertation sociale mais cela n'a visiblement pas suffit.

A ce sujet, voici ce qu'écrivait mardi Stéphane Daussaint, patron de la CSC Transcom Poste, à l'intention de la direction de bpost.

"Dialogue de sourds"



"La concertation est devenue un dialogue de sourds et n’amène plus aucune solution ou amélioration de la situation dans laquelle vous avez plongé le personnel de l’entreprise. Il y a 6 jours que le préavis est déposé et nous n’avons toujours aucun contact avec bpost. Le personnel est à bout ! Il attend beaucoup plus d’attention, de respect mais surtout de solutions aux nombreux problèmes qu’il rencontre chaque jour. Si l’entreprise a besoin d’un nouveau plan, le personnel, lui, a surtout besoin d’un radical changement de cap managérial !"