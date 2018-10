Proximus va augmenter plusieurs de ses prix à partir du 1er janvier, a annoncé l'opérateur télécoms mercredi dans un communiqué de presse.



Les forfaits populaires comme Tuttimus et Familus deviennent plus chers, tout comme les packs optionnels sport et certaines autres formules d'abonnement. Dominique Leroy, la CEO de Proximus, avait promis en janvier de ne pas augmenter le prix des packs dans le courant de l'année. Un engagement qu'elle aura effectivement tenu, mais les tarifs partiront à la hausse dès le 1er janvier de l'année prochaine.

En moyenne, les produits Proximus deviendront deux euros plus onéreux par mois. L'option football belge augmente ainsi de 7,95 euros par mois à 9,95 euros par mois.